Schüler zu schlecht? Linke Nord-Ministerin setzt Abi-Noten rauf - Bayerns Handwerk läuft Sturm

Von: Patrick Mayer

Teilen

Laut einem Bericht werden die Noten im schriftlichen Mathe-Abi in Mecklenburg-Vorpommern angehoben. Viele Schüler hätten diese Abitur-Prüfung ansonsten wohl nicht bestanden.

München/Schwerin - Es ist ein Vorurteil, das sich zwischen Baden-Württemberg und Bayern seit Jahren verfestigt hat: Im Süden ist das Abitur angeblich schwieriger als in Rest-Deutschland. Belegen lässt sich das freilich nur schwer. Umso mehr sorgt eine Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern Anfang Juli in der Bildungspolitik des deutschen Föderalstaates für Aufregung.

Schriftliches Mathe-Abitur: Mecklenburg-Vorpommern schenkt Schülern wohl einen Punkt

Denn: Wie die Bild schreibt, hat das nordöstlichste deutsche Bundesland die Noten für die schriftliche Mathe-Prüfung im Abitur angehoben - und zwar je Schülerin und Schüler um einen Punkt. Als Begründung werde angeführt, dass die durchschnittliche Note im Mathe-Grundkurs bei 4,0 bzw. 4,2 Punkten gelegen habe. Dies sei ein deutlich schlechterer Schnitt als im Vorjahr, heißt es in dem Bericht der Tageszeitung.

Und deshalb wird einfach nachjustiert? Um eine schriftliche Abi-Prüfung zu bestehen, braucht es fünf Punkte. Ohne Anhebung der Note um einen Punkt hätten in Mecklenburg-Vorpommern wohl viele Schülerinnen und Schüler zumindest das schriftliche Mathe-Abitur im Mathematik-Grundkurs nicht bestanden.

Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern: Simone Oldenburg (Die Linke). © IMAGO / Reiner Zensen

Experten hätten die Bearbeitungszeit der Abitur-Aufgaben im Nachhinein als zu kurz eingeschätzt, begründete Ministerin Simone Oldenburg (Die Linke) laut Bild die Entscheidung ihres Ministeriums. Der betroffene Abi-Jahrgang sei wegen der früheren Corona-Beschränkungen zwischen Dezember 2020 und 2021 Mai in der zehnten Klasse zudem im Distanzunterricht gewesen, heißt es demnach in der Begründung weiter. Das wirke sich gerade in Mathe negativ aus, wird Oldenburg zitiert.

Abi-Note in Mecklenburg-Vorpommern raufgesetzt: Kritik kommt aus Bayern

Die 54-Jährige ist selbst Gymnasiallehrerin, hat einst die Fächer Deutsch und Geschichte studiert. Der Entschluss aus Schwerin trifft derweil nicht überall in Deutschland auf Verständnis - zum Beispiel in Bayern nicht. „Immer mehr junge Leute arbeiten auf den höchstmöglichen Schulabschluss hin, ohne zu wissen, was sie damit überhaupt machen wollen. Oftmals studieren sie dann einfach ins Blaue hinein“, wird der Sprecher der Münchner Handwerkskammer, Jens Christopher Ulrich, von der Bild zitiert: „Das ist schlecht fürs Handwerk - und schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

In der Schule könne man sich verrechnen, „auf der Baustelle nicht. Da muss die Wand gerade stehen“, erklärte demnach Felix Pakleppa, der Chef des Bauverbands ZDB: „Ein Fliesenleger beispielsweise muss den Boden berechnen können. Das muss in jedem Fall stimmen und darf nicht falsch sein.“ (pm)