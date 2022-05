Schüsse am 1. Mai haben Konsequenzen

1. Mai-Demonstration in Chile © IMAGO/Claudio Abarca Sandoval

Nach den Schüssen bei einer Demonstration zum 1. Mai in Santiago de Chile und mehreren Verletzten hat der chilenische Präsident Gabriel Boric von Konsequenzen gesprochen.

Santiago de Chile - Nach den Schüssen bei einer Demonstration zum 1. Mai in Santiago de Chile und mehreren Verletzten hat der chilenische Präsident Gabriel Boric Konsequenzen angekündigt. «Wir in der Regierung werden alle Mittel zur Verfügung stellen, damit nicht nur die Schuldigen festgenommen werden, sondern auch der Gerechtigkeit Genüge getan wird», sagte Boric in einem Interview im chilenischen Fernsehen am Sonntagabend (Ortszeit). Das, was passiere, sei inakzeptabel.

Im Rahmen der Demonstration einer Gewerkschaft im Zentrum der chilenischen Hauptstadt war es zu Krawallen gekommen. Zwei Personen ausländischer Nationalitäten, die mutmaßlich auf Demonstranten geschossen hatten, wurden festgenommen, wie die Zeitung «La Tercera» unter Berufung auf die Polizei berichtete. Drei Menschen, eine Frau und zwei Männer, wurden demnach verletzt, als es zu Zusammenstößen zwischen Straßenhändlern kam, die Schusswaffen einsetzen. Zudem sei es zu Plünderungen gekommen. (dpa)