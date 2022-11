Schuldiger für Beschädigung an Synagoge gefunden

Teilen

Eine Taube sitzt auf einem Holzpfal © IMAGO/Tara Malhotra

Eine Taube ist Schuld an der Beschädigung eines Synagogen-Fensters in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Hannover - Nach der Beschädigung eines Synagogen-Fensters in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur steht der Verursacher fest: Eine Taube war schuld. Zahlreiche Politiker, Verbände und Glaubensgemeinschaften hatten sich nach dem Vorfall vom 5. Oktober entsetzt geäußert, weil zunächst ein Steinwurf vermutet worden war.

Ein tiermolekulargenetisches Gutachten des Bundeskriminalamtes habe aber ergeben, dass eine Taube die Scheibe beschädigt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover am Dienstag mit. Zuvor hatte bereits ein Gutachten des Landeskriminalamts Niedersachsen ausgeschlossen, dass es einen Schuss oder einen Steinwurf auf die Scheibe gab. Zum Zeitpunkt der Beschädigung beteten rund 150 Menschen in der Synagoge. Verletzt wurde niemand.

Vor drei Jahren gab es in Halle (Saale) während des gleichen Feiertags einen Anschlag auf eine Synagoge, der zwei Todesopfer in der Stadt zur Folge hatte. (dpa)