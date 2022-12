Schule und Journalistin Eigendorf mit dem Walter-Lübcke-Demokratie-Preis ausgezeichnet

Der Preis wurde für ein Zeichen für Demokratie ausgezeichnet. © IMAGO/Christoph Hardt

Ausgezeichnet mit einem Demokratie-Preis wurden die Journalistin Katrin Eigendorf aus Oberursel und die Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen. Der Preise wurde nach dem ermordeten Regierungspräsident aus Kassel Walter Lübcke benannt.

Wiesbaden - Das teilte die Hessische Staatskanzlei in Wiesbaden am Donnerstag mit. «Beide Preisträger leben und verkörpern in beeindruckender Weise die Werte, die Walter Lübcke vertreten und vorgelebt hat», sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut Mitteilung. Lübcke sei ein aufrechter und mutiger Demokrat gewesen, der sich unermüdlich für Freiheit, Toleranz und Respekt im gesellschaftlichen Miteinander eingesetzt habe.

Die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf berichte oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens über das Grauen des Krieges, sagte Rhein. «Sie ist ein Sprachrohr für die Menschen.» Ein starkes Zeichen für die Demokratie und gegen menschenfeindliche Ideologie habe zudem die Wilhelm-Filchner-Schule gesetzt. Die Schule in Wolfhagen (Landkreis Kassel) in der Heimat des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten hat sich vor zwei Jahren in «Walter-Lübcke-Schule» umbenannt. Damit trage sie das Vermächtnis Lübckes sichtbar weiter. Die Preisverleihung findet laut Mitteilung im Frühjahr 2023 statt.

Die Hessische Landesregierung vergibt den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis zum zweiten Mal. Geehrt werden laut Staatskanzlei Persönlichkeiten und Institutionen, die sich in besonderer Weise für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie engagieren. Im Jahr 2020 wurde der Bürgerpreis erstmals an Robert Erkan vergeben, der sich um die Betreuung der Hinterbliebenen der Opfer des Hanauer Anschlags verdient gemacht hatte. Zudem wurden die Journalistin Dunja Hayali und das «Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus – für demokratische Kultur in Hessen» ausgezeichnet.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden. (dpa)