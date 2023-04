Schulze appelliert an Westen, sich im Sudan weiter zu engagieren

„Wir haben eine Verantwortung“

Nach der Evakuierung eigener Staatsangehöriger hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) den Westen zu weiterem Engagement aufgefordert.

Berlin in Deutschland - „Was nicht passieren darf, ist, dass der Westen sich jetzt erleichtert zurücklehnt, weil die eigenen Bürger ja draußen sind“, sagte Schulze sagte der „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“ (Mittwochsausgaben). „Wir haben eine Verantwortung, weiter hinzuschauen, engagiert zu bleiben und jede Chance zu nutzen, die sich für Frieden und Entwicklung im Sudan bietet.“

Im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung sei die Evakuierung der eigenen Staatsbürger zwar Pflicht eines jeden Staates. Dies mache es für die Sudanesinnen und Sudanesen aber nicht leichter, „und ich kann mir die Angst vor Ort nur in Ansätzen vorstellen.“



Deutschland und zahlreiche andere Länder hatten in den vergangenen Tagen ihre Staatsangehörigen aus dem von Kämpfen rivalisierender Militärs erschütterten Sudan ausgeflogen. Die Bundeswehr, die mehr als 600 Deutsche und Bürger anderer Staaten in Sicherheit brachte, schloss ihren Evakuierungseinsatz in dem Krisenland am Dienstagabend ab. bfi