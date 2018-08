Schusswaffen aus dem 3D-Drucker - US-Bundesrichter befasst sich mit Verbot

Ein US-Bundesrichter befasst sich am Freitag mit der Frage, ob die Baupläne für Schusswaffen aus einem 3D-Drucker dauerhaft verboten werden sollten.

Seattle - Ein US-Bundesrichter befasst sich am Freitag mit dem Streit um Schusswaffen aus dem 3D-Drucker. In der Anhörung in Seattle geht es darum, ob die Veröffentlichung von Konstruktionsplänen für diese Waffen im Internet möglicherweise dauerhaft verboten werden soll. Acht US-Bundesstaaten sowie die Hauptstadt Washington haben die US-Bundesregierung verklagt, weil sie diese Veröffentlichungen genehmigt hatte.

Aufgrund ihrer Klage hatte der zuständige Richter in Seattle die Verbreitung der Konstruktionspläne zu Monatsbeginn bereits vorläufig gestoppt. Die Kläger betrachten die funktionsfähigen Waffen aus dem Drucker als Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Konstruktionspläne stammen von Cody Wilson, einem Aktivisten für das Recht auf privaten Waffenbesitz.

