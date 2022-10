Nahe Schwarzem Meer: USA stationieren riesigen Flugzeugträger vor dem Bosporus

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der US-Flugzeugträger USS George H. W. Bush wurde im Hafen von Souda auf der griechischen Insel Kreta stationiert. (Archivbild) © IMAGO / ZUMA Wire

Inmitten des Ukraine-Krieges zeigen die USA eine stärkere militärische Präsenz in der Region. So wurde ein Flugzeugträger vor dem Bosporus stationiert.

München/Souda — Der griechische Seestützpunkt im Souda-Hafen auf der Insel Kreta gilt als der zweitgrößte Stützpunkt für die Marine von Athen. Dabei ist er jedoch nicht nur für das griechische Militär von Bedeutung, sondern hat auch durchaus eine Relevanz für die Nato. Die Militärbasis ist der größte und wichtigste Stützpunkt der Nato-Seestreitkräfte im östlichen Mittelmeer, nicht zuletzt aufgrund ihrer strategischen Positionierung.

Im Hintergrund des Ukraine-Krieges von Kreml-Chef Wladimir Putin gewinnt der Stützpunkt jetzt noch stärker an Bedeutung. Die USA haben dort nun den Flugzeugträger USS George H. W. Bush der Nimitz-Klasse stationiert — ein deutlicher Schub für die US-Feuerkraft in der Region.

US-Flugzeugträger trifft in Souda ein — Platz für 6000 Soldaten und bis zu 85 Flugzeuge

Der 333 Meter lange und mit zwei Nuklearreaktoren angetriebene Flugzeugträger traf am 6. Oktober in Souda ein. Dies teilte die US-Marine auf ihrer offiziellen Website mit. Das Schiff kann rund 6000 Soldaten sowie bis zu 85 militärische Flugzeuge verschiedener Klassen beherbergen. Das Ziel des Hafenbesuchs sei die Stärkung der andauernden Beziehung zwischen den USA und Griechenland, so die US-Marine.

Schon vor dem Ukraine-Krieg machten US-Diplomaten auf die strategische Rolle von Souda aufmerksam. So auch der ständige Vertreter der USA bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter. Im Januar betonte er gegenüber der Athener Tageszeitung Kathimerini, im Falle einer russischen Invasion werde man erforschen, wie man die Abschreckungsaufstellung in der Region gemeinsam mit „griechischen Freunden“ verstärken könne. „Und Souda, das ist kein Geheimnis, ist eines der strategischen Schlüsselanlagen, die wir nutzen können,“ so Carpenter.

Türkei besorgt über amerikanisch-griechische Annäherung — „dreister“ Twitter-Post wird kritisiert

Konteradmiral Dennis Velez, Kommandeur der Gefechtstruppe der USS George H. W. Bush, bezeichnete Souda nun als einen „Kronjuwel“. Der Stützpunkt ermögliche US- sowie Nato-Missionen in der Region. Velez lobte zudem auch die Beziehungen zwischen den USA und Griechenland: „Die Verteidigungs- und Sicherheitskooperation ist auf ihrem höchsten Stand. Wir schätzen die Beziehung zu unseren griechischen Verbündeten.“

Auf der anderen Seite der Ägäis sorgt die zunehmende Annäherung zwischen den USA und Griechenland für Unmut. Besonders in den letzten Jahren haben sich die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland verschärft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte etwa mehrmals mit Krieg. Regierungsnahe Medien wie Sabah und Yeni Safak prangerten im Hintergrund des Besuchs der USS George H. W. Bush einen Twitter-Post der US-Botschaft in Athen an.

Darin heißt es: „Zwei Dinge, die gut zueinander passen. Griechische Natur und amerikanische Power.“ Die Erdogan-freundlichen Zeitungen nahmen hier eine Drohung gegen Ankara wahr und sprachen von einer „dreisten“ und „skandalösen“ Botschaft. Athen wurde zudem erneut vorgeworfen, die Türkei zu provozieren und die Inseln in der Ägäis unrechtmäßig zu bewaffnen. Dabei handelt es sich um einen der größten Streitpunkte zwischen den beiden Ländern. (bb)