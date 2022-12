Heftiger Migrations-Streit in Schwedens TV – Gang-Experte attestiert „Katastrophe“, zerreißt aber neue Pläne

Von: Florian Naumann

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson vor der TV-Debatte am Sonntagabend. © IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Neue Regierung, alte Probleme: Schweden ist wegen Gang-Morden weiter in Sorge. In einer TV-Debatte fliegen die Fetzen. Ein Experte attestierte zuvor Probleme.

Stockholm – Schweden hat eine neue, rechtsgerichtete Regierung. Eines ihrer Kernanliegen, auch angesichts eines von Gang-Kriminalität erschütterten Landes: Eine neue Migrationspolitik. Gut zwei Monate nach der Wahl ist der Streit aber groß. In einer TV-Debatte des öffentlich-rechtlichen Senders SVT flogen am Sonntagabend die Fetzen – auch in Sachen Flucht aus der Ukraine. Die Opposition warf der Regierung vor, die „Menschlichkeit“ über Bord zu werfen.

Schweden gilt in Deutschland zwar als überaus friedlich, ringt aber schon seit Jahren mit kriminellen Gangs – das Problem war Hauptthema im Wahlkampf. Das Bandengeflecht ist komplex. Der Kriminalreporter Lasse Wierup hatte 2020 in seinem Buch „Gangsterparadiset“ (Das Gangster-Paradies) geschätzt, dass es mindestens 350 kriminelle Geflechte im Land gibt, von Rockern über ethnisch zusammenhängende Banden bis hin zu lokal aktiven Netzwerken, die unter anderem um Einfluss auf dem Drogenmarkt ringen.

Ein „Gang-Experte“ der schwedischen Polizei attestierte am Sonntag zwar einerseits eine „katastrophale“ Lage. Er bezweifelte zugleich allerdings auch massiv die neuen Zielsetzungen des neuen konservativen Regierungschefs Ulf Kristersson.

Schweden in heftigem Migrations-Streit: „Katastrophale Situation“ – und „kurzsichtige“ Reaktion?

„60 ermordete Personen in kriminellen Milieus sind eine grauenhafte Zahl“, sagte Polizist Gunnar Appelgren vor der Debatte am Sonntag SVT. „Innerhalb von zehn Jahren ist das Niveau von ein paar Personen im Jahr auf 60 gestiegen – und das Jahr ist noch nicht einmal zu Ende“, warnte er. Appelgren forderte bessere juristische Verfolgung von Kapitalverbrechen. Aber auch bessere Präventionsmaßnahmen. In dieser Hinsicht schlage die von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten tolerierte Regierung einen falschen Weg ein.

Harte Strafen alleine genügten nicht, betonte er: Auf gerade einmal 20 bis 25 Prozent der Morde folge in Schweden eine Verurteilung, sagte der Experte dem Sender. Und nach wie vor lasse man zu, dass es Nachwuchs an jungen Männern gebe, die „bereit sind, jemanden umzubringen, um selbst jemand zu sein“ – also per Tötung in der kriminellen Hierarchie aufzusteigen. „Es gibt hier eine politische Kurzsichtigkeit“, rügte Appelgren. Nötig sei Prävention schon im Kindesalter und „kraftvolle“ Hilfe für dysfunktionale Familien und Stadtviertel. Die neue Regierung plant neben schärferen Migrationsregeln auch Einsparungen etwa in Vorschulen und Sozialangeboten.

Migration in Schweden: „Es gibt junge Menschen, die verdächtig gemacht werden“

Das Interview bereitete den Aufgalopp für die erste große schwedische TV-Debatte seit der Wahl. Und tatsächlich fielen dort harte Worte. Hauptstreitpunkt war dabei noch nicht einmal die Frage, ob weitere Zuwanderung verringert werden sollte – ganz ähnlich wie im Nachbarland Dänemark. „Wir werden niemals die Integration in den Griff bekommen, wenn wir die Zuwanderung nicht einschränken“, sagte Kristersson. Seine sozialdemokratische Vorgängerin Magdalena Andersson schrieb diese „Wende“ ihrer Partei zu – übte aber Kritik an den weiteren Plänen der Regierung. Es mangele an Integrationsmöglichkeiten, etwa in den Arbeitsmarkt, rügte sie.

Zugleich bangten unzählige Menschen um ihren Verbleib in Schweden. Unterstützung erhielt Andersson vom Grünen-Sprecher Per Bolund. „Es gibt junge Menschen, die in Schweden aufwachsen und verdächtig gemacht werden, nicht aufgrund dessen, was sie tun, sondern aufgrund ihrer Herkunft“, erklärte er.

Stress im TV-Studio: Bei der schwedischen „Parteichef-Debatte“ flogen zum Thema Migration die Fetzen. © IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Hintergrund des Streits ist die sogenannte „Tidö-Abmachung“: Auf Schloss Tidö nahe Stockholm hatte sich der „Rechts-Block“ mit den Schwedendemokraten auf Maßgaben für eine Duldung der Minderheitsregierung geeinigt. Vorgesehen ist darin unter anderem, die Asylmöglichkeiten auf das in der EU zulässige Mindestmaß zu senken. Zugleich soll es neue Optionen der Wiederausweisung geben und höhere Hürden für die Einbürgerung.

Schweden und der Ukraine-Krieg: Debatte über Migrations-Bremsung „passé“?

„Was man tut ist, die Politik der Schwedendemokraten Punkt für Punkt abzuhaken und in Richtung von Menschen zu schlagen, die Asyl und dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen erhalten haben und ihre Pflichten erfüllen“, rügte die scheidende Chefin der christdemokratischen Zentrumspartei, Annie Lööf. Die Schwedendemokraten sind zwar nicht Teil der Regierung, hatten aber harte Bedingungen gestellt, um dem Bündnis ins Amt zu helfen.

Lööfs erster Gesprächspartner in der TV-Runde, der Liberale Johan Person verteidigte den Kurs der Regierung. Nötig sei für Neuankommende die Chance, sich zu integrieren. Daran habe es in den vergangenen Jahren gemangelt. Deshalb sei seine Partei nun für strengere Regelwerke.

Die Linke-Parteichefin Nooshi Dadgostar beurteilte den Streit angesichts des Ukraine-Kriegs kühl: Die Debatte um das Senken von Zuwanderungszahlen sei „passé“. „Es ist Krieg in Europa. Millionen Menschen flüchten vor dem Mörderregime in Russland. Und wir alle Parteien sind uns einig, dass wir sie aufnehmen müssen, weil sie sonst sterben“, betonte sie. Es helfe der Integration nicht, wenn diesen und anderen Menschen nun Sprachkurse und Schulbildung vorenthalten werde.

Kristersson antwortete ausweichend: Schweden könne jedenfalls nicht mehr das Land sein, das doppelt so viele Flüchtlinge aufnehme wie die anderen skandinavischen Staaten. Dafür hatte er einen harten Konter in Richtung Linke parat: „Recht starker Tobak, dass die einzige Partei, die im Riksdag gegen Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmte hat, jetzt hier steht und über Hilfe für die Ukraine spricht“, stichelte er. (fn mit Material von dpa)