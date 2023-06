Schwedens Nato-Beitritt in Gefahr? Sorge um „schwaches Glied“ im Bündnis

Von: Fabian Müller

Nato-Soldaten bei multinationalen Schulungen auf einer Militärbasis in Polen (Symbolbild). © IMAGO/U.S. Army/ZUMA Wire

Bis zum 11. Juli 2023 soll Schweden dem Nato-Bündnis beitreten. Doch das gilt noch immer als unsicher, die Türkei und auch Ungarn stellen sich quer.

Brüssel - Der Tag kommt immer näher: Das Verteidigungsbündnis Nato hat im vergangenen Jahr zum Ziel erklärt, die beiden skandinavischen Länder Finnland und Schweden bis zum 11. Juli 2023 in seine Reihen aufzunehmen. Schwedens Nachbar Finnland trat im April dieses Jahres dem Bündnis bei, doch bei Schweden hakt der Prozess.

Dabei gilt die schwedische Armee als exzellent ausgebildet und kompatibel mit der Nato, in der Vergangenheit war das Land ein verlässlicher Partner, arbeitete immer wieder mit dem Bündnis zusammen. Die Voraussetzungen für eine Aufnahme sind also gut. Doch die Türkei, wegen seiner geografischen Lage zwischen Europa und dem Nahen Osten ein wichtiges Nato-Mitglied, stellt sich weiter quer.

Schweden-Beitritt in Nato in Gefahr? Türkei stellt sich quer

Das Land wirft Schweden unter anderem vor, dass die Stockholmer Regierung der PKK, einer militanten Gruppierung der Kurden, erlaubt, im Land frei zu operieren. Anfang 2023 hat Schweden auf die Vorwürfe reagiert und die Zugehörigkeit zur PKK unter Strafe gestellt. Es ist aber unklar, ob sich Ankara damit zufriedengibt.

Die Türkei behauptet außerdem, dass die schwedische Regierung an rechtsextremen Protesten beteiligt war, bei denen Kopien des Korans vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt wurden. Auch dass nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die Flagge der PKK auf das Parlamentsgebäude in Stockholm projiziert wurde, stößt in Ankara auf Unverständnis. Wer für den Vorfall verantwortlich ist, sei derzeit noch unklar, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.

Nato-Beitritt von Schweden: „Schwaches Glied in der westlichen Allianz“

Wie der US-amerikanische TV-Sender CNN nun berichtet, steigt die Sorge innerhalb der schwedischen Regierung und der Nato, dass, sollte der 11. Juli nicht als Beitritt-Termin beibehalten werden, ein gefährliches Signal an die Gegner des Bündnisses gesendet wird.

„Wenn das Treffen nicht stattfindet, zeigt das Leuten wie Putin, dass es ein schwaches Glied in der westlichen Allianz gibt“, sagte ein namentlich nicht genannter Nato-Diplomat dem TV-Sender mit Blick auf die Lage im Ukraine-Krieg. So könnten Probleme entstehen, „von Cyberangriffen bis hin zur Finanzierung und Ermutigung zu weiteren Koranverbrennungen, um eine Spaltung innerhalb Schwedens zu provozieren.“

Tritt Schweden Nato bei? Erdoğan nutzt laut Diplomaten Situation aus

Ein weiterer Diplomat befürchtete, dass durch die Verzögerung auch Erdoğan das Gefühl erhalte, „die Macht über das Bündnis zu haben“. Erdoğan werde „den Moment nutzen, um jeden Tropfen aus dieser Situation herauszuquetschen“. Die Mitglieder der Nato zeigten sich zuletzt optimistisch, dass bis Juli eine Einigung erzielt werden könne, das Bewusstsein, dass dies mit einem hohen Preis verbunden sein könnte, sei aber vorhanden.

Die Türkei forderte unter anderem vom US-Kongress die Genehmigung des Kaufs des in den USA hergestellten F-16-Jets. Hinter den Kulissen sei es laut Informationen von CNN mittlerweile zur Einigung gekommen, offen wollen beide Länder die Schweden-Frage aber nicht mit den Kampfjets in Verbindung bringen.

Doch eine Einigung gilt bei Weitem nicht als sicher, Erdoğans Macht in der Türkei ist nach dem wackeligen Wahlerfolg geschwächt, der türkische Präsident könnte Schweden in seiner Anti-Terror-Politik weiter unter Druck setzen. Doch auch dass Schweden noch weiter einknickt, ist unwahrscheinlich.

Ein mögliches Szenario könnte sein, dass Erdoğan das bisherige Entgegenkommen der Skandinavier als Sieg verkauft. Doch auch bei einer Zustimmung durch die Türkei ist der Beitritt nicht gesichert, auch Ungarn stellte sich bislang gegen einen Nato-Beitritt der Schweden. Gewissheit, ob eine Einigung zustande kommt, gibt es also wohl erst beim anberaumten Nato-Treffen am 11. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius. (fmü)