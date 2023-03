„Legitimes Ziel“: Schweden bestellt nun Russlands Botschafter ein

Ulf Kristersson (l), Ministerpräsident von Schweden, und Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, während einer Pressekonferenz. © Jonas Ekströmer/TT/TT News Agency/AP/dpa

Schweden und Finnland wollen in die Nato. Nun drohte der russische Botschafter in Stockholm den beiden Staaten mit Konsequenzen - Schweden bestellt ihn ein.

Stockholm - Schweden und Finnland wollen in die Nato, in Russland hat man sich zunächst gelassen gegeben. Das erklärte zumindest erst kürzlich Finnlands Präsident Sauli Niinistö. Nun sieht sich Schweden aber gezwungen, den russischen Botschafter in Stockholm einbestellen - nachdem dieser den beiden EU-Staaten mit möglichen Konsequenzen gedroht hatte, sollten sie der Nato beitreten.

Wie das schwedische Außenministerium am Mittwoch (29. März) mitteilte, wird es den russischen Botschafter Viktor Tatarintsew vorladen, um sich über einen „offensichtlichen Versuch der Einflussnahme“ in das schwedische Nato-Bewerbungsverfahren zu beschweren. Außenminister Tobias Billström sagte: „Schwedens Sicherheitspolitik wird von Schweden bestimmt - von niemandem sonst.“

Schweden und Finnland: Russischer Botschafter droht mit „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Nato-Beitritt

Tatarintsew hatte zuvor gewarnt, dass Schweden und Finnland nach einem Nato-Beitritt zu „legitimen Zielen“ russischer „Vergeltungsmaßnahmen“ würden - auch militärischer Art. Auf der Website der russischen Botschaft in Schweden erklärte er, nach einem Beitritt der beiden Länder würde sich die Grenze Russlands mit der Nato „fast verdoppeln“. Schweden gehe mit seinem Nato-Beitrittsgesuch einen „Schritt Richtung Abgrund“.

Schweden und Finnland haben als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine letztes Jahr gemeinsam ihre Nato-Mitgliedschaft beantragt. Damit geben sie ihre militärische Neutralität auf. Sie hoffen, den Beitrittsprozess noch in diesem Jahr abschließen zu können. Aber alle 30 Mitgliedstaaten müssen zustimmen - und bislang stellen sich Ungarn und die Türkei gegen einen Beitritt Schwedens. Finnland dagegen benötigt nur noch die Zustimmung der Türkei. Eine Ratifizierung durch das türkische Parlament wird aber im kommenden Monat erwartet.

Nato-Beitritt von Schweden und Finnland: Die Türkei gibt ihre Blockade gegen Schweden nicht auf

Schweden hingegen müsse erst noch Bedenken ausräumen, bevor Ankara seine Zustimmung geben könne, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei fordert von dem skandinavischen Land, 120 Personen auszuliefern, die nach türkischer Ansicht „Terroristen“ sind. Derzeit sieht es also so aus, als würde Finnland vor Schweden der Nato beitreten. Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte noch im Februar betont, die begonnene Reise der beiden Nachbarländer müsse „Hand in Hand“ weitergehen. „Finnland und Schweden haben sich gemeinsam beworben, und es ist im Interesse aller, dass wir der Nato gemeinsam beitreten“, sagte sie.

Mitte März aber erklärte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson erstmals öffentlich, Schweden werde voraussichtlich nicht gleichzeitig mit Finnland der Nato beitreten. Offenbar befürchtet die schwedische Regierung, das Ringen mit der Türkei könnte noch länger andauern. Allerdings äußerte sich Stockholm zuletzt auch optimistisch, mit einem Nato-Beitritt Finnlands gewinne auch Schweden kurzfristig an Sicherheit. (ale/AFP)