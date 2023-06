Zündstoff für Erdogan: Schwedens Polizei erlaubt Koran-Demo - Formalie könnte Verbrennung verhindern

Von: Florian Naumann

Proteste gegen Koranverbrennungen in Schweden: Im Januar zogen Demonstranten vor die Botschaft in London. © IMAGO/Zuma Wire

Im Ringen um den Nato-Beitritt drohen Schweden weitere Probleme: Die Polizei hat eine weitere der von Erdogan gegeißelten Koranverbrennungen erlaubt.

Stockholm - Noch immer wartet Schweden auf grünes Licht der Türkei für seinen Nato-Beitritt. Eine neue Entwicklung könnte das Ansinnen weiter erschweren - und buchstäblich für gesellschaftspolitischen Zündstoff sorgen. Die Polizei hat einen Antrag auf eine Anti-Koran-Demonstration in Stockholm bewilligt. Das berichtet unter anderem der Sender TV4.

Zunächst hieß es sogar, die Verbrennung eines Korans sei gestattet worden. Diese Meldung relativierten schwedische Medien wenig später. Ob es dazu kommen wird, ist nun unklar. Der Hintergrund ist ein verwaltungstechnischer: In der gesamten Region Stockholm herrscht aktuell ein Feuerverbot - wegen des warmen Wetters und der einhergehenden Brandgefahr. Die Regelung ist bereits seit 12. Juni in Kraft.

Koranverbrennung in Schweden: Provokation auch für Erdogan - massives Polizeiaufgebot erwartet

Der Ort des Geschehens birgt jedenfalls Brisanz: Die Demonstration soll vor der Moschee am zentralen Stockholmer Medborgarplatsen geschehen. Die Behörden befürchten dabei offenbar Spannungen. Dem Bericht zufolge hat die Polizei Verstärkung aus dem ganzen Land für den Termin am Mittwochnachmittag (28. Juni) angefordert. Der Mittwoch ist der erste Tag des islamischen Opferfestes Eid al-Adha.

Anders als bei ähnlichen Aktionen soll diesmal nicht der bekannte Rechtsextremist Rasmus Paludan hinter den Plänen stecken. Bekannt ist lediglich, dass ein Mann „in den 30ern“ aus dem Vorort Järna den Antrag gestellt hat. Es handelt sich um die erste Genehmigung für eine solche Aktion, seit Gerichte polizeiliche Verbote für Koranverbrennungen für unrechtmäßig erklärt hatten.

Justizminister Gunnar Strömmer deutete vergleichsweise offen ein Dilemma an. Einerseits stehe die Meinungsfreiheit in Schweden unter starkem Schutz, erklärte er. Ordungsrechtliche Fragen habe dabei die Polizei zu bewerten. „Gleichzeitig bedeutet das, dass wir Äußerungen schützen, die enorm kränkend sind und viele Menschen aufwühlen. Dass wir das zulassen, bedeutet in keiner Weise, dass man sich hinter das dort Gesagte stellen müsste.“

Schweden: Koranverbrennungen Dauer-Streitpunkt - Erdogan reagierte im Frühjahr empört

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte frühere Koranverbrennungen in Schweden zum Anlass für harsche Kritik und einen weiteren Aufschub für den Nato-Beitritt genommen. Allerdings gibt es auch innerhalb Schwedens massive Bedenken gegen die Verbrennung von Exemplaren der für gläubige Muslime heiligen Schrift. Der Inlandsgeheimdienst Säpo etwa geißelte sie als „Hasstreiber“, wie svt.se notierte.

Die schwedischen Rechtspopulisten der Sverigedemokrater hatten die Koranverbrennungen hingegen zumindest im Licht Erdogans Zorn für legitim erklärt. Sogar Nato-Chef Jens Stoltenberg hatte sich im Frühjahr zu den Vorfällen geäußert. „Ich habe in der Türkei vermittelt, dass man unterschiedliche Ansichten zu Koranverbrennungen haben kann“, erklärte er im März. „Viele Länder haben Gesetze, die diese Art von Aktion verbieten, aber man kann nicht alles verbieten, was einem nicht gefällt.“

Erwarten dürften Schweden nun wohl auch weitere scharfe Debatten über Meinungsfreiheit, ihre Grenzen und Rücksichtnahme im Zusammenleben verschiedener Weltanschauungen. Frühere Verbrennungsaktionen hatten Proteste auch unter Muslimen im Ausland ausgelöst. (fn)