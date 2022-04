Schwedens Corona-Leitfigur Anders Tegnell „enttäuscht“: Karriere-Plan geplatzt – WHO sagt ab

Von: Florian Naumann

Teilen

Anders Tegnell an seinem alten und neuen Arbeitsplatz: Der schwedischen Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten. © Magnus Hallgren/DN/TT/www.imago-images.de

Die Corona-Pandemie und Schwedens umstrittener Kurs haben Anders Tegnell auch in Europa bekannt gemacht. Der Epidemiologe wollte zur WHO wechseln - letztlich erfolglos.

Stockholm – Das Coronavirus stellte die Welt Anfang 2020 unerwartet vor massive Probleme. Auch in der EU wählten Länder dabei zunächst sehr unterschiedliche Herangehensweisen – sogar international polarisierte dabei das von Schweden lange Zeit gepflegte Laissez-Faire. Der Architekt des Kurses, „Staatsepidemiologe“ Anders Tegnell, ist nun mit einem Karriereplan gescheitert: Eine geplante Arbeit bei der Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich zerschlagen, wie der öffentlich-rechtliche Sender SVT meldet.

Anders Tegnell: Schwedens Coronabekämpfungs-Architekt erleidet Rückschlag

Dem Bericht zufolge hatte Tegnell schon am 14. März seinen Posten als oberster Epidemiologe Schwedens aufgegeben. Er wollte erklärtermaßen zur WHO wechseln. Doch daraus wird nichts: Stattdessen wechselt der 66-Jährige zurück zur Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten (FHM). Die WHO hatte zumindest schwedische Forschungsansätze zur Corona-Pandemie gelobt.

Die Gründe blieben im Vagen. „Nach einem Prozess bei der WHO hat sich gezeigt, dass keine Übereinkunft erzielt werden kann“, teilte FHM mit. Tegnell räumte offen ein Scheitern ein. „Es ist klar, dass ich enttäuscht bin. Wir dachten, dass wir deutliche Zeichen erhalten hätten“, erklärte er der Zeitung Expressen.

Corona in Schweden: Tegnells Kurs umstritten - nun soll sich der Epidemiologe um Internationales kümmern

Offenbar hätte sich Tegnell bei der WHO weiter mit der Corona-Bekämpfung befassen sollen. Es sei um die Impfstoff-Bereitstellung für ärmere Länder gegangen, heißt es bei SVT. Für diese Aufgabe hatte die schwedische Behörde den Experten nominiert. Tegnell gab sich allerdings zugleich aufgeräumt. „So etwas passiert“, sagte er. Er will nun wieder in den Dienst in Schweden zurückkehren. Allerdings in neuer Rolle: Auch in Stockholm soll er sich nun mit Fragen der internationalen Zusammenarbeit befassen.

Der promovierte Infektionsarzt Tegnell war neun Jahren lang Schwedens Chef-Epidemiologe. In der Corona-Krise war er lange Zeit das öffentliche Gesicht der schwedischen Strategie im Kampf gegen das Virus. Schweden hatte dabei im Vergleich zu den meisten anderen Ländern Europas auf deutlich lockerere Maßnahmen und vielmehr auf Appelle an die Vernunft der Bürger gesetzt. Lockdowns gab es in dem skandinavischen EU-Land nie.

Auch in diesem Frühjahr hob das Land vergleichsweise früh alle Corona-Maßnahmen auf. Das Vorgehen Tegnells stieß international aber auch auf Kritik. (fn)