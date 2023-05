Schwedens Regierungschef Kristersson rechnet nicht mit dem baldigen Nato-Beitritt

Die Zeit läuft Schweden davon: Kristersson will bis zum Nato-Gipfel im Juli Teil des Bündnisses sein © Marko Säävälä / IMAGO

Aufgrund der Präsidentenwahl in der Türkei zweifelt Schweden an einer baldigen Entscheidung bezüglich seiner Nato-Bewerbung.

Stockholm - «Jetzt gerade sollten wir nicht glauben, dass in diesem Prozess irgendetwas passiert. Im Moment ist die Türkei mit Innenpolitik beschäftigt», sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Dienstag der Nachrichtenagentur TT in Stockholm.

Mit Blick auf die Ambitionen seines Landes, bis zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli Mitglied zu werden, sagte er: «Es ist klar, dass die Zeit davonläuft.» Die Hoffnung, dass Ankara bis dahin grünes Licht für die schwedische Bewerbung geben könnte, habe er aber noch nicht aufgegeben, sagte Kristersson.

Schweden hatte sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor einem Jahr gemeinsam mit Finnland um die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis beworben. Dem Antrag müssen alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Die Türkei blockiert die Mitgliedschaft Schwedens aber seit langem. Finnland konnte der Nato dagegen bereits im April beitreten. (dpa)