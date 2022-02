Schwedisches Außenministerium rät von Reisen in russische Gebiete nahe Ukraine und Belarus ab

Schwedens Außenministerin Ann Linde © Anders Wiklund/Imago

Schweden rät angesichts des Ukraine-Konflikts nun auch von allen Reisen in bestimmte Regionen in Russland und Belarus ab.

Stockholm - Schweden rät angesichts des Ukraine-Konflikts nun auch von allen Reisen in bestimmte Regionen in Russland und Belarus ab. Dazu zählen die russischen Verwaltungsgebiete Belgorod, Woronesch und Rostow, die allesamt an die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine grenzen. Das teilte das schwedische Außenministerium am Montag mit. Grund dafür sei die ernste und unvorhersehbare Sicherheitslage einschließlich der verstärkten russischen Truppenkonzentration in dem Gebiet, schrieb Außenministerin Ann Linde auf Twitter.

Lindes Ministerium beschloss zudem, bis auf Weiteres auch von allen nicht notwendigen Reisen nach Belarus sowie allen Reisen in die dortigen Regionen Brest und Gomel abzuraten. Bereits seit dem 12. Februar rät Schweden von jeglichen Reisen in die Ukraine ab. (dpa)