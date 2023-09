96 Leopard-Panzer für die Ukraine rosten in Italien vor sich hin - weil die Schweiz blockiert

Von: Johannes Welte

Diese 96 Leopard-Panzer stehen in einem Gewerbegebiet in Friaul. © Foto: Gigi Di Meo/Facebook

In einem Gewerbegebiet bei Triest wurden fast 100 Leopard-1-Panzer entdeckt. Sie könnten an die Ukraine geliefert werden, doch die Situation ist kompliziert.

Villesse – Auf einem Großparkplatz hinter einer Ikea-Filiale neben der Autobahn Triest-Venedig rosten im Norden von Italien 96 Leopard-1-Panzer unter grünen Abdeckplanen vor sich hin. Die Einheimischen kennen den riesigen Panzerfriedhof am Rand der Gemeinde Villesse schon lange, jetzt berichtet der Schweizer Fernsehsender RSI darüber, was es mit den Panzern auf sich hat.

Die 96 veralteten Kampfpanzer aus deutscher Produktion wurden laut RSI 2016 von der italienischen Armee ausgemustert und damals an den staatlichen Schweizer Rüstungskonzern RUAG verkauft. Sie sollten als Ersatzteillager dienen, die RUAG hatte den Zustand der Panzer als „sehr schlecht“ eingestuft, sie seien für den militärischen Einsatz nicht geeignet.

96 Leopard-Panzer für die Ukraine rosten in Italien vor sich hin – Schweiz blockiert Lieferung

Bis Ende 2017 sollten sie demnach an das Unternehmen Goriziane geliefert werden, das in Villesse angesiedelt ist. Laut Firmenhomepage ist das Unternehmen spezialisiert auf die Überholung, Reparatur und Wartung einer breiten Palette schwerer und leichter Militärfahrzeuge. In einem Video des Unternehmens heißt es, man könne einen eingemotteten Panzer dieses Typs in anderthalb Monaten wieder flott machen.

Ukrainische Soldaten üben auf dem Truppenübungsplatz Klietz (Sachsen-Anhalt) mit einem Leopard 1 A5. © Klaus-Dietmar Gabbert dpa

Die Panzer sollten eigentlich bis Ende 2017 italienisches Staatsgebiet verlassen haben. Die Schweizer Firma wollte die Panzer an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen, heißt es weiter im Bericht des Schweizer Senders. Doch Ende Juni lehnte die Schweizer Regierung den Verkauf der Panzer kategorisch ab. Denn sie sollen laut der Zeitung Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia aufgearbeitet und in die Ukraine geliefert werden.

Das Land ist seit dem Überfall durch Russland bemüht, seinen Panzerbestand aufzustocken. Doch Export von Kriegsmaterial verstoße gegen das Neutralitätsprinzip, hieß es im Parlament in Bern. Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd will nun Klarheit schaffen, sie kündigte eine unabhängige Untersuchung an.

Unternehmen aus Bayern erhebt Anspruch auf 25 der Leopard-1-Panzer

Nun gibt es aber auch noch Streit um 25 der Leopard-Panzer, die eine Firma bei München gekauft haben will, die Global Logistics Support in Garching. Das Unternehmen teilte dem Schweizer Sender SRF mit: „Im November 2019 hat die GLS 25 Kampfpanzer des Typs Leopard-1 A5 von der RUAG gekauft. Als deren Eigentümerin fordert GLS aktuell die Herausgabe der Kampfpanzer.“ Der Kauf wäre damit noch vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs erfolgt.

Unklar ist, wieso die GLS die Panzer nie abholte. Die Firma begründet das gegenüber dem SRF so: „Da über die Verwertung der erworbenen Kampfpanzer seitens GLS bislang noch nicht abschließend entschieden wurde, sind die erworbenen Kampfpanzer bis zum jetzigen Zeitpunkt in Absprache mit der RUAG in Italien verblieben.“ Ob die Schweiz jetzt noch den Export der 25 Panzer blockieren kann, darüber streiten nun die beteiligten Parteien. Eine Anfrage von IPPEN.MEDIA bei GLS lief ins Leere, es sei keine verantwortliche Person zu erreichen, hieß es dort.

Genehmigung Italiens für den Panzerdeal fehlt auch noch

Doch die Angelegenheit wird noch verworrener: Die Aargauer Zeitung berichtet, dass die auf Sicherheitspolitik spezialisierte Nichtregierungsorganisation Opal nach Auswertung offizieller italienischer Regierungsunterlagen zu dem Schluss gekommen sei, dass die italienische Regierung gar nicht mit dem Panzer-Deal befasst gewesen sei, was aber laut Gesetz notwendig gewesen wäre. Opal habe Italiens Parlament gebeten, den Sachverhalt zu klären. Ursprünglich sei geplant gewesen, die ausgemusterten Panzer an Brasilien zu liefern.

Der 1964 bis 1984 produzierte Leopard 1 gilt eigentlich als veraltet, doch auch Russland greift auf antiquierte Panzermodelle zurück, darum sollen die Oldtimer-Kampfwagen der Ukraine helfen: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte im Februar erklärt, dass man der Ukraine mehr als 100 Panzer des Typs Leopard 1 liefern wolle. „Ein alter Panzer, wie man salopp sagen könnte, aber ein nach wie vor sehr effektiver und kampfkräftiger Panzer“, sagte Pistorius im Mai auf dem Truppenübungsplatz Klietz (Sachsen-Anhalt), wo die Ukrainer an dem Waffensystem ausgebildet werden.

Der Leopard 1 ist eigentlich veraltet – doch er soll der Ukraine nutzen

Bis zum Sommer 2023 sollten 25 Leopard-1-Panzer ausgeliefert werden, die ersten sind Anfang Juli angekommen. Bis Jahresende sollen 80 und bis zum zweiten Quartal 2024 mehr als 100 dieser Kampfpanzer an die Ukraine ausgeliefert werden. Auf das Leopard-Kontingent habe man sich „in einer Gruppe verschiedener europäischer Länder“ geeignet, erklärte Pistorius damals.

Ein Leopard 1 steht auf dem Gelände der Firma FFG Flensburger Fahrzeugbau. © Daniel Reinhardt

Die Nato-Staaten sind schon dabei, zu liefern: Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat etwa 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, berichtete das Handelsblatt Anfang August. Die Kampffahrzeuge sollen für den Einsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden.

Letztlich werden von den 50 Kampfpanzern rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden können. Das dänische Verteidigungsministerium erklärte im März, dass der Ukraine bis zu 100 Leopard 1 kostenfrei übergeben wolle. Diese Panzer befinden bei der Firma FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft). Die Lieferung soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 stattfinden.