Schwere Waffen an die Ukraine? Ampel-Zoff spitzt sich nach Scholz-Zögern zu - Grüne kündigen Vorstoß an

Der Russland-Ukraine-Krieg entwickelt sich für die Ampel-Bundesregierung zur Zerreißprobe. Die SPD lehnt die Lieferung von Panzern weiter entschieden ab, die Grünen wollen einen Antrag dazu im Bundestag.

München/Berlin: Wird der Russland-Ukraine-Krieg zur Zerreißprobe für die deutsche Ampel-Bundesregierung? Während zum Beispiel der hochrangige deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger Deutschland geopolitisch ins Abseits gedrängt sieht, bleibt die SPD beharrlich bei ihrem Nein zur Lieferung schwerer Waffen an Kiew.

Schwere Waffen für die Ukraine? Ampel-Zoff zwischen SPD und FDP sowie Grünen

Insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bleibt bei dem Thema hart. Derweil spitzt sich der Zoff innerhalb der Ampel zu. Nachdem sich die FDP auf ihrem Parteitag für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen hat, kündigte nun die Grünen-Spitze einen eigenen Antrag im Deutschen Bundestag an, ohne dabei konkret zu werden.

„Wir werden einen eigenen Antrag als Ampel machen und in den Deutschen Bundestag einbringen. Über all das, was wir für die Ukraine tun, und die Union ist herzlich eingeladen, darüber zu verhandeln“, erklärte der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour am Montag (25. April) vor mehreren Medien, unter anderem vor Poenix und dem ZDF. Die Sozialdemokraten erwähnten einen solchen Antrag in ihrer Stellungnahme am selben Tag jedoch nicht. Stattdessen erklärte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken auf einer Pressekonferenz, dass eine Lieferung von Panzern nicht zur Debatte stünde.

Schwere Waffen für die Ukraine aus Deutschland? Rüstungskonzern „Rheinmetall“ will „Marder“ liefern

Laut dem ZDF hatte der deutsche Rüstungskonzern „Rheinmetall“ aus Düsseldorf der Ukraine erneut den Verkauf von 100 ausgemusterten, aber zumindest überholten „Marder“-Schützenpanzern angeboten. Diese kämen vom Konzern direkt, nicht von der deutschen Bundeswehr. Allerdings wolle sich „Rheinmetall“ der Zustimmung der Bundesregierung vor einer solchen Lieferung versichern, heißt es in übereinstimmenden Berichten. Doch eine solche Zustimmung gab es aus dem Regierungsviertel in Berlin bislang offenbar nicht.

Stattdessen erklärte Esken am Montag: „Da verfolgt jetzt natürlich ein Rüstungskonzern seine eigenen Interessen und gibt jetzt bekannt, was lieferfähig wäre. Wir werden uns damit beschäftigen müssen. Ganz klar ist aber, dass der Ringtausch jetzt Vorrang hat.“ Bei besagtem Ringtausch sollen östliche Partner aus dem Nato-Bündnis, zum Beispiel Slowenien oder die Slowakei, der Ukraine T72-Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion liefern. Deutschland soll die Nato-Partner dafür zum Beispiel mit Schützenpanzern vom Typ „Marder“ ausstatten.

Der Druck steigt auf Kanzler Scholz in dieser Gemengelage gewaltig. „Es geht zum einen um das Symbol, dass wir unterstützen, und zweitens geht es jetzt wirklich darum, den Krieg nicht weiter zu verlängern“, erklärte Roderich Kiesewetter von der CDU-Fraktion dem „heute journal“ des ZDF. Zuvor hatte die Union aus CDU und CSU einen Antrag für die Lieferung schwerer Waffen vorgelegt.

Die Bundesregierung wird in diesem aufgefordert, „unverzüglich über Angebote aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu entscheiden, Material und Waffen aus Firmenhand, darunter ‚schwere Waffen‘ wie gepanzerte Waffensysteme (...) sowie Artilleriesysteme, in kürzester Zeit an die Ukraine zu liefern“.

Schwere Waffen für die Ukraine? Nato-Partner machen Druck auf Deutschland

Währenddessen machen insbesondere östliche Nato- und EU-Partner Druck auf die Ampel. „Es gibt große Länder, die mehr tun könnten“, sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas nun bei einem Besuch in Berlin: „Die beste humanitäre Hilfe in diesen Tagen ist Militärhilfe für Kiew.“ Kallas weiter: „Wir erwarten von Deutschland starke Führung.“ (pm)