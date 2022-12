Mecklenburg-Vorpommern: Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Isolationspflicht bleiben

Teilen

Mecklenburg-Vorpommern hält weiter an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt und Bayern bleibt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und die Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Mecklenburg-Vorpommern bestehen.

Schwerin - Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) verwies auf aktuelle Expertenangaben, wonach wieder steigende Infektionszahlen zu verzeichnen sind. «Ich befürchte, wir befinden uns gerade am Anfang der Winterwelle», sagte sie am Freitag im Landtag in Schwerin.

Auch wegen des drastischen Anstiegs von akuten Atemwegserkrankungen sei die Situation in den Krankenhäusern zunehmend angespannt. «Wollen Sie wirklich in dieser Situation die letzten Schutzmaßnahmen aufheben», fragte sie in Richtung der Abgeordneten von AfD, CDU und FDP. Die Oppositionsfraktionen hatten unter Hinweis auf deutlich weniger schwere Krankheitsverläufe und gesunkene Akzeptanz für die Einschränkungen bei den Menschen ein Ende der strengen Vorgaben und mehr Eigenverantwortung gefordert. Andere Bundesländer machten es vor, sagten mehrere Redner.

«Das Konzept einiger Bundesländer zur Aussetzung der Isolationspflicht überzeugt mich nicht. Ich halte es für falsch aus infektiologischer Sicht und für gefährlich im zwischenmenschlichen Umgang», sagte die in Rostock geborene Drese. (dpa)