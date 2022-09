Schwesig fordert Energiepreisdeckel

Ministerpräsidentin Schwesig setzt dem Bund eine Frist. © via IMAGO

Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht sich vor der Sonderkonferenz der Länderchefs erneut für einen Energiepreisdeckel aus.

Schwerin/Berlin - Entlastungspakete reichen aus ihrer Sicht nicht aus. «Mein Ziel ist es deshalb, dass wir uns auf einen Energiepreisdeckel einigen und mit diesem Vorschlag an die Bundesregierung herantreten», sagte die SPD-Politikerin im Interview des Senders NDR Info am Mittwoch. Die Ministerpräsidenten kommen am Mittag in Berlin zusammen, um über das dritte deutsche Entlastungspaket gegen die Folgen der Energiekrise zu beraten.

Die Landeschefin im Nordosten setzte dem Bund zudem eine Frist: Noch in dieser Woche solle der Bund einen auf bis zu zwei Jahre befristeten Energiepreisdeckel mit den Ländern verabreden. Damit will die in Frankfurt geborene Schwesig Planungssicherheit und Bezahlbarkeit sicherstellen.

Eine finanzielle Beteiligung ihres Landes am dritten Entlastungspaket knüpfte sie an eine Zusicherung der Regierung in Berlin: «Unser Land steht grundsätzlich bereit, sich an der Mitfinanzierung zu beteiligen. Wenn, das sage ich ganz deutlich, der Bund sich jetzt entscheidet, diesen Energiepreisdeckel einzuführen. Das würde auch den Bund viel Geld kosten. Deshalb ist es richtig, dass wir Länder uns dann an den Entlastungspaketen beteiligen.» (dpa)