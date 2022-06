Sea-Eye Organisation rettet Bootsmigranten

Teilen

Schiff Sea Eye 4 © Carmelo Imbesi / IMAGO

Im zentralen Mittelmeer haben freiwillige Helfer der deutschen Organisation Sea-Eye circa 60 Bootsmigranten aus einer Seenotsituation befreit.

Rom - Die Crew der «Sea-Eye 4», die ihren Hauptsitz in Regensburg hat, nahm die Menschen am Montagnachmittag von einem Schlauchboot an Bord, wie die Organisation am Dienstag auf Twitter mitteilte. Unter ihnen sei auch ein Baby. Ein medizinisches Team kümmere sich um Menschen mit Dehydrierung oder Wunden.

Immer nehmen zivile Seenotretter Bootsmigranten an Bord, die von nordafrikanischen Küsten in oft überfüllten Booten über das Mittelmeer Richtung EU fahren. Die Organisationen beklagen die geringe Hilfsbereitschaft der EU-Länder und dass sie oft warten müssen, um etwa von den italienischen Behörden einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen, in dem sie die Menschen an Land bringen können.

In Italien kritisieren vor allem rechte Parteien die Einsätze - unter anderem mit dem Vorwurf, manche Organisationen machten gemeinsame Sache mit Schleppern. 2022 stiegen die Zahlen der angekommenen Bootsmigranten in Italien deutlich. Stand Montag erreichten in diesem Jahr bislang fast 21 900 Migranten Italiens Küsten in Booten. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 16 700. (dpa)