Deutschlands Attacke gegen Italien ist unfair

Das Problem ist, dass es allgemein üblich geworden ist,

Emotionen jeder Art

über Recht und Gesetze zu stellen

und versucht wird mit einem selbstausgerufenen "moralischen Notstand"

gesetzes- und vertragswidriges Handeln

zu fordern und zu rechtfertigen !

Das hat bereits die höchsten politischen Kreise erreicht.

Wir finden das nicht nur in der Flüchtlingskrise sondern

praktisch in allen Bereichen.

Es werden Verträge interpretiert und gedehnt,

Gesetze ignoriert etc.

Dahinter steckt u.U. politisches Kalkül weil jeder so

sein Klientel am besten aktivieren kann.

Auch innerhalb der Bevölkerung wird das immer mehr Usus.

Die einen glauben jedes Gesetz brechen zu können und zu müssen

um irgendjemanden helfen zu müssen,

die anderen glauben Gesetze berechen zu müssen um

genau das zu verhindern und sich vor den Gesetzesbrüchen

und der draus resultierenden gesellschaftlichen Errosion zu schützen.

Durcheinander und Beliebigkeit sind die Folge !

Die Medien heizen das alles leider durch Oberflächlichkeiten

und schnelle Showeffekte noch an.

Das betrifft nicht nur Deutschland sondern insgesamt den Westen.

Emotionen sind schneller und billiger

als Verstand und Nachdenken.