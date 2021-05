„Lebensfremd“: Kanzler Kurz liefert sich wildes Wortgefecht mit ORF-Moderator - kostet ihm die Affäre das Amt?

Ermittlungen laufen

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz beteuert, im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt zu haben. Darüber lieferte er sich ein diffuses Wortgefecht mit einem ORF-Moderator.

Wien - Sebastian Kurz, Kanzler in Österreich, steht unter Druck. Forderungen nach seinem Rücktritt werden immer lauter. Hintergrund sind die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) gegen den Kanzler. Es geht um den Verdacht falscher Aussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats.

Offenbar werden die Vorgänge bei der Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding ÖBAG neu beleuchtet. Der Kanzler und sein Kabinettschef haben im Ausschuss bestritten, dass es politische Absprachen bei der Besetzung des Kurz-Vertrauten Schmid gegeben habe. Der Staatsanwaltschaft lägen jedoch besagte Chatprotokolle vor, die das Gegenteil beweisen. In einem ORF-Interview kam es nun zu einem diffusen Wortgefecht zwischen Kurz und dem Moderator.

ORF-Interview: Kurz beschwert sich, nur „zur Hälfte“ zitiert worden zu sein - Moderator reagiert

Direkt zu Beginn des Interviews beteuert Kurz abermals, er habe alle Fragen im Ausschuss wahrheitsgemäß beantwortet. Er kenne das Spiel im Ausschuss mittlerweile und nun werde auf „jedem Wort herumgeritten und versucht, die Dinge so zu verdrehen, dass sich eine angebliche Falschaussage ergibt“. In diesem Zusammenhang beschwert sich Kurz auch beim Moderator selbst, da der ORF in einem Beitrag „nur die Hälfte eines Zitates“ von ihm verwendet habe. Dadurch sei ein falscher Eindruck erweckt worden.

Im besagten Beitrag wurde auf die Frage, ob Kurz mit Schmid in Kontakt gewesen sei, die Aussage Kurz eingeblendet: „Es war allgemein bekannt, dass er sich grundsätzlich interessiert hat.“ Kurz beklagt, man habe den zweiten Teil des Zitates, in dem er erklärte, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass Schmid ein potenzieller Kandidat war, einfach weggelassen. Durch das Fehlen des zweiten Teils, stelle der ORF „es so dar, als sei es anders gewesen“.

Der Moderator reagiert prompt und liest dem Kanzler kurzerhand Zitate aus dem Untersuchungsausschuss vor. Er fragt, ob Kurz immer noch beteuere, die Aufsichtsräte nicht ausgewählt zu haben. Kurz weist darauf hin, dass es eine Ministerzuständigkeit sei, über die Räte zu entscheiden. Der Kanzler werde lediglich zur Besprechung der Möglichkeiten hinzugezogen.

Diffuses Wortgefecht im ORF-Interview: Kanzler Kurz unterbricht Moderator mehrmals

Moderator Armin Wolf erklärt, es liege auf der Hand, dass Kurz die Bestellung der Aufsichtsräte nicht selbst unterschrieben habe. Der Ausschuss habe jedoch von Kurz wissen wollen, ob er in die Entscheidung mit eingebunden war. Mehrere veröffentlichte Chats würden dies nun belegen. Kurz lässt den Moderator nicht ausreden und sagt mehrmals: „Darf ich ihnen widersprechen?“

Er könne es nicht im Raum stehen lassen, dass er wieder falsch zitiert werden. Er habe auf die Frage des Ausschusses mit „Ja“ geantwortet. Er sei in den Prozess „im Sinne von informiert“ mit eingebunden gewesen. Dass der Kanzler lediglich informiert gewesen sei, sei einfach „lebensfremd“, so der Moderator. Es gebe dutzende SMS und Chats, die dies widerlegen würden. „Die Aussage, sie hätten da nicht mitbestimmt, ist doch schlicht unwahr“, so Wolf.

Kurz empört: Im U-Ausschuss herrsche „eine bewusst aufgeheizte Stimmung“

Kurz geht wieder darauf ein, dass er im Ausschuss auf diese Frage mit „Ja“ geantwortet habe. Lediglich bei der Frage nach der Entscheidung des Rates habe er gesagt, dass diese beim Finanzminister liege. Was ihn „ein bisschen betrübt“, sei, dass der U-Ausschuss kein „freundliches Gespräch“ sei, wo man wohlüberlegt antworten könne, „sondern dort gibt es mehrere Abgeordnete der Opposition, die mit Unterstellungen, mit Untergriffen, mit Beschuldigungen“ arbeiten. Es werde eine „bewusst aufgeheizte Stimmung erzeugt“. Im Nachhinein werde jede semantische Feinheit „ob informiert oder involviert“ genutzt, um eine Falschaussage zu kreieren. Dies sei etwas, dass er von der Systematik her ablehne. Er habe nach bestem Gewissen geantwortet, so Kurz.

Kurz weicht bohrender Frage nach Verurteilung geschickt aus - Er habe „reines Gewissen“

Der Frage, ob er im Falle einer Verurteilung zurücktreten werde, weicht Kurz aus. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Gericht so etwas entscheidet. „Wir leben in Österreich. Ich gehe doch davon aus, dass ich die Möglichkeit haben werde, vor Gericht auf diese Vorwürfe einzugehen.“ Er könne zu jedem Vorwurf gerne Stellung nehmen, da er ein „reines Gewissen“ habe. Auf erneute Nachfrage des Moderators sagt er wieder: „Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer Verurteilung kommt“. Er bittet den Moderator, seine Antwort zu respektieren. (tkip)

