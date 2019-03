Kanzler Kurz: Seltener Auftritt mit seiner Lebensgefährtin sorgt für Aufsehen 

Als Atheist mal die Bibel zitieren, Zustände sind das: "Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. (Matthäus 24.4-5) (Matthäus 24.24) (2. Korinther 11.13-15) 16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."

"so sind Sie dank der Regierung besser dran als wir in Merkelland!"

Es ist seltsam, aber über die Flüchtlinge habe ich mir nie Sorgen gemacht. Ok, wir haben Maulwürfe aufgenommen, die wie in einer Art Trojanisches Pferd nach Deutschland geschmuggelt wurden und ja, es dauert noch etwas bis das BKA diese Bandenmitglieder (die haben mit Religion nichts zu tun) aufgegriffen hat, aber die richtigen Flüchtlinge (egal woher aus der Welt) sind froh, wenn sie Arbeit bekommen und wenn sie in die Länder weiterreisen können, die das eigentliche Ziel sind. Wir haben jetzt momentan die Mehrarbeit in Deutschland, aber das Geld für die Flüchtlinge wird (denke ich) größtenteils über die EU gezahlt. So bekommt Deutschland etwas von ihrem großen Beitrag an die "EU-Kasse" wieder zurück und hat nebenbei noch viele billige Arbeitskräfte, die für den Mindestlohn arbeiten, solange sie noch keine Ausbildung absolviert haben.