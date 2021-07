„Entgleisung“? Österreichs Kanzler Kurz vergleicht Justiz mit Missbrauchsskandalen in der Kirche

Kritik an Staatsanwälten

Von Emily Erhold

In einem Interview verglich Sebastian Kurz seine Kritik an Staatsanwälten der WKStA mit der Aufdeckung von Missbräuchen in der katholischen Kirche.

Wien – In einem vergangene Woche veröffentlichten Interview mit „Vorarlberg live“ wurde der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die Kritik seiner Partei gegen die Justiz angesprochen. Dabei verglich er die Situation mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Beinahe wäre der Vergleich unbemerkt geblieben, wenn nicht das Onlinemedium „Zack Zack“ die kritische Passage unter dem Titel „Kurz setzt Staatsanwälte mit pädophilen Priestern gleich“ am Montag wieder ausgegraben hätte.

So wie es ihm darum gehe, einzelne Missstände bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) anzusprechen, sei es den Kritikern der Kirche um die Aufdeckung von Skandalen gegangen, erklärte Kurz in dem Interview mit „Vorarlberg live“. „Ich glaube, keine Institution sollte sakrosankt sein“, so der Regierungschef. „Es muss möglich sein, dass die Arbeit von einzelnen Personen kritisch hinterfragt werden darf. Es gab eine Institution, die niemals hinterfragt worden ist - die katholische Kirche.“

Sebastian Kurz: Kritik an Staatsanwälten der WKStA

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen den Bundeskanzler aufgrund des Verdachts der falschen Beweisaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. In den letzten Monaten kritisierte Kurz immer wieder die Arbeit der WKStA sowie einzelne Staatsanwälte. Wenn sich jemand etwas „zuschulden“ habe kommen lassen, dann sei es legitim, das anzusprechen, erklärte Kurz in „Vorarlberg live“: „Ich glaube, dass wir in der WKStA einige Problemfelder gesehen habe.“ Etwa seien Fälle öffentlich geworden, die eigentlich vor Gericht behandelt werden sollten, und es gebe „sehr viele Anschuldigungen, die medial in den Raum gestellt werden, die sich dann im Nachhinein alle als falsch herausstellen“.

Kritik an Kurz kommt nun von der Opposition. Die liberalen Neos sprachen am Montag von einer „Entgleisung“ des Kanzlers und forderten deutliche Worte der Entschuldigung. Die Aussagen des Kanzlers seien eine „Herabwürdigung der vielen Opfer der Missbrauchsskandale der letzten Jahrzehnte“, sagte Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos.

„Steinzeit“-Sager und Missbrauchsvergleich: Sebastian Kurz sorgt vermehrt für Aufregung

Es ist nicht der erste Auszug aus dem „Vorarlberg live“-Interview, der für Aufregung sorgt. Bezugnehmend auf den Kampf der Klimakrise etwa, halte Sebastian Kurz eine Bewältigung ohne Verzicht für möglich. „Ich bin nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte“, erklärte er im Interview.

Kritik kam prompt von Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Er unterstellte dem Kanzler in einem Interview mit der Sonntagsausgabe der Tageszeitung Die Presse „altes Denken und Politik von gestern“. Widerspruch gab es auch von führenden Klimaforschern. Das Climate Change Centre Austria (CCCA) erklärte am Donnerstag in einer Aussendung, dass die Aussagen von Kurz in Widerspruch zu internationalen und nationalen wissenschaftlichen Studien stehen. (ee/dpa)

