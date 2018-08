Seehofer: Merkel und Nahles sollen für Schaffung von Ankerzentren sorgen

Was will die Bundesregierung eigentlich?

Seehofer stellt sich zwar etwas ungeschickt an, aber er hat grundsätzlich nicht unrecht.

Hier geht es doch nahezu gar nicht mehr um Kriegsflüchtlinge sondern um die immer größere werdende Anzahl an Asylsuchenden aus anderen Staaten. Das kann und wird Deutschland nicht alleine schaffen.

Und es müssen klare Regelungen her ohne wenn und aber... keine Einreise oder Verbleib ohne der Herkunftsinfo. Das geht auch in keinem anderen Land auf dieser Erde!