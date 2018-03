Seehofer will Grenzkontrollen ausweiten - und wirft der EU „belehrenden Ton“ vor

Ausser Dampfblasen ist bis jetzt nichts greifbares aus ihm heraus gekommen, das war schon immer so und wird auch so bleiben. Er ist an die Weisungen von Angi gebunden, wenn ihm das nicht passt, wird sie ihn ganz schnell aus seinem Ministeramt entfernen und ich glaube nicht, dass er den Mut hat es auf einen Machtkampf mit ihr ankommen zu lassen. Halt ein Löwe der brüllt und als Bettvorleger endet, alles wie gehabt :-))

Grenzkontrollen in Bayern heißt doch nichts anderes, als dass der Flüchtling dann in Kiefersfelden "Asyl" sagt und nicht wie bisher in Rosenheim oder am Ostbahnhof.

Wenn sie wirklich jemand aufgreifen, wie letzte Woche die zwei aus Gambia, die schon in Italien und Frankreich Asyl beantragt haben, werden sie bei uns in Einrichtungen gebracht. Eine Rückführung nach Gambia wird uns mit Begleitpersonal zigtausende €s kosten.