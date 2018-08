Seehofer zuversichtlich, dass seine CSU die absolute Mehrheit bekommt

Glauben gehört in die Kirchen. Wahrnehmung der Realität in die Politik, auch wenn es damit leider nicht nur bei Herrn Seehofer zu mangeln scheint. Die CSU wird in Bayern die absolute Mehrheit vermutlich nicht mehr erreichen. Und ich mag mir nicht ausmalen, wenn die CSU dann zum Machterhalt mit den Grünen eine Koalition eingehen wird. Armes Bayern.