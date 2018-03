Karin Seehofer: „Das Ganze hat schon weh getan“

Die Ehefrau von Horst Seehofer hat der Machtkampf um die Nachfolge an der CSU-Spitze nach eigenem Bekunden nicht kalt gelassen. „Das Ganze hat schon weh getan“, sagte Karin Seehofer am Wochenende.

München - Díe Gattin des langjährigen Landesvaters Horst Seehofer schilderte ihre Eindrück der letzten Wochen gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag). Während der Koalitionsverhandlungen in Berlin habe sie ihn am Telefon immer wieder gefragt, ob er überhaupt mitbekomme, was in Bayern gerade los sei. „Das hat er nicht verdient“, findet Karin Seehofer - auch wenn ihr Mann selbst oft ausgeteilt habe. Aber so sei das eben in der Politik, und nicht nur dort. „Politik ist halt öffentlich.“

Horst Seehofer wird an diesem Dienstag als Ministerpräsident zurücktreten. Nach einem langen Machtkampf hatte Seehofer im Dezember auf Druck der CSU-Landtagsfraktion angekündigt, den Posten des Regierungschefs an Markus Söder zu übergeben. Seehofer wird neuer Bundesinnenminister in Berlin.

dpa