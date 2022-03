"Sehr schwierig, dazu zu stehen": Corona-Maßnahmen ab 20. März für Grüne "nicht zufriedenstellend"

Das geplante Auslaufen vieler Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Samstag ist auch innerhalb der Ampel-Koalition umstritten.

Berlin - Nach langem Ringen sei ein Kompromiss gefunden worden, "der uns Grüne nicht zufriedenstellt", sagte die Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink am Mittwoch im Bundestag bei der ersten Debatte über die geplante Neuregelung. Es sei aber das, was "unter demokratischen Bedingungen" in der Koalition miteinander habe verabredet werden können.

Die bisherigen Corona-Eindämmungsmaßnahmen gelten nur noch bis einschließlich Samstag. Für die Zeit ab Sonntag sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, dass danach nur noch einige wenige Maßnahmen fortgelten. Weiterreichende Schutzmaßnahmen können unter bestimmten Umständen in Pandemie-Hotspots erneut eingeführt werden.

Es sei "sehr schwierig, dazu zu stehen", sagte Klein-Schmeink zu dem Entwurf. Allerdings würden auch nach Samstag noch Basisschutzmaßnahmen gelten, betonte sie. Dies sei besser, als gar keine Vorgaben mehr zu haben, "wie sich das die FDP hätte vorstellen können".



Die Grünen-Politikerin deutete an, dass die Corona-Eindämmungsmaßnahmen schon bald wieder Thema in der Koalition und im Bundestag werden könnten. Es sei absehbar, dass die Inzidenzen noch weiter steigen würden. "Wir werden vielleicht nachsteuern müssen."



Auch die SPD-Politikerin Sonja Eichwede unterstrich, es gebe "die Zusage der FDP, dass gegebenenfalls nachgesteuert werden kann". Den Gesetzentwurf bezeichnete sie als hart errungenen Kompromiss. Sie sei für weitergehende Maskenpflichten gewesen.



Harsche Kritik an der geplanten Neuregelung äußerten Politiker von Union und Linken. Der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt erklärte, der Entwurf lasse ihn angesichts der angespannten Pandemie-Lage mit Rekord-Inzidenzen "einigermaßen fassungslos zurück". Die FDP habe ihre Koalitionspartner "in Geiselhaft genommen". Ein "echter Basisschutz" sei ab Sonntag nur noch in Hotspots möglich, für deren Ausweisung gebe es aber zu hohe Hürden.



Der Linken-Abgeordnete Ates Gürpinar kritisierte, die Regierung wolle "nahezu alle" Regelungen abschaffen, die die Inzidenzen "beherrschbar" machten. Die FDP habe sich durchgesetzt und beharre darauf, dass das Land zur Normalität zurück müsse. "Hunderte Corona-Tote täglich, das ist Normalität für die FDP", sagte Gürpinar.



Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus wies die Kritik zurück. Der Gesetzentwurf schütze "besonders die vulnerablen Gruppen", etwa in Pflegeheimen. In allen anderen Bereichen aber werde auf "die Eigenverantwortung der Bürger" gesetzt. Das Land müsse lernen, "im Alltag mit diesem Virus zu leben". Die derzeit kursierenden Virusvarianten verursachten "häufig milde Verläufe".



Ziel sei immer gewesen, "die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern und die vulnerablen Gruppen zu schützen." Genau darauf ziele der Gesetzentwurf. Auf eine Zwischenfrage von Gürpinar, ob dann Angehöriger vulnerabler Gruppen nicht mehr in den Supermarkt gehen sollten, wo bald keine Masken mehr getragen werden müssen, sagte Aschenberg-Dugnus, besonders gefährdete Menschen könnten sich an solchen Orten mit FFP2-Masken selbst schützen. Sie werde als 62-Jährige auch in vielen Situationen weiter Maske tragen.



