„Kein Panzer im Hinterhof“ - Selenskyj kontert Berlusconi

Von: Felix Durach

Silvio Berlusconi hatte mit provokanten Aussagen über die Ukraine für Aufsehen gesorgt. Präsident Selenskyj hat dem Italiener nun mit deutlichen Worten geantwortet.

Kiew – „Sein Haus wurde noch nie täglich von Raketen getroffen.“ Mit diesen Worten konterte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag einen Kommentar des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der 45-Jährige hatte zum Beginn der Woche die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni in Kiew empfangen. Mit der Vorsitzenden der Fratelli d‘ Italia sprach Selenskyj über die weiteren Unterstützungen für sein Land im Krieg gegen Russland.

Mit Ihrer Position im Ukraine-Krieg stellt Meloni in ihrem Rechtsaußen-Regierungsbündnis eine Ausnahme dar. Die 46-Jährige äußerte sich bereits im Wahlkampf immer wieder unterstützend mit Blick auf die Ukraine. Ihre Koalitionspartner hingegen fielen mit prorussischen Aussagen auf. So auch Berlusconi in dieser Woche. Der italienische Politiker hatte die Ukrainer dazu aufgefordert, den Donbass nicht weiter „anzugreifen“, um den Ukraine-Krieg möglichst bald zu beenden. Für Berlusconi liegt die Verantwortung, dem Krieg ein Ende zu setzten, offenbar bei Selenskyj.

Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. © PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images

Selenskyj kontert Berlusconi: „Gott sei Dank ist Russland nicht mit einem Panzer in seinen Hinterhof gefahren“

Als dieser am Dienstag auf die Aussagen von Berlusconi angesprochen wurde, wurde Selenskyj deutlich. „Sein Haus wurde noch nie täglich von Raketen getroffen. Und Gott sei Dank ist sein Partner aus Russland nicht mit einem Panzer in seinen Hinterhof gefahren und hat seine Familie und Freunde nicht getötet. Ich glaube, Herr Berlusconi ist nicht um 3 Uhr Nachts aufgestanden, um zwei Tage im Voraus mit dem Wäschewaschen und Kochen für seine Kinder zu beginnen, weil es für die nächsten zwei oder drei Tage einfach keinen Strom geben könnte – wegen der großen ‚brüderlichen Liebe‘ des russischen Volkes“, sagte Selenskyj.

„Um sich eine vollständige Meinung zu bilden, muss man meiner Meinung nach hierherkommen und mit eigenen Augen sehen, was passiert. Und dann, wenn ein Politiker oder Nichtpolitiker kommt, um zu sehen, was hier passiert ist, welche blutigen Spuren die ‚brüderliche‘ Russische Föderation zurückgelassen hat, dann werden wir auf gleicher Ebene kommunizieren“, führte der ukrainische Präsident weiter aus.

Streitthema Ukraine-Krieg: Italiens Regierung uneinig über Position

Berlusconi ist Vorsitzender der Partei Forza Italia, die gemeinsam mit der Lega Nord und Melonis Fratelli d‘ Italia die Regierung in Rom bildet. Der viermalige italienische Ministerpräsident hatte sich über Jahre hinweg als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Im Vorlauf des Treffens zwischen Meloni und Selenskyj hatte Berlusconi öffentlich gesagt, wenn er noch Regierungschef wäre, würde er sich nicht um ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten bemühen.

Meloni hingegen stellte sich bei ihrem Besuch in Kiew erneut hinter die Ukraine. Sie sei gekommen, um „die volle Unterstützung Italiens für die Ukraine angesichts der russischen Aggression zu bekräftigen“, sagte die italienische Regierungschefin. Die Position zum Ukraine-Krieg spaltet die italienische Regierung. Auch Innenminister Matteo Salvini von der Lega hat sich in der Vergangenheit immer wieder hinter Russland und Präsident Putin gestellt und auch T-Shirts mit dessen Konterfei getragen. (fd mit afp)