Schneller als erwartet: Selenskyj ernennt neuen ukrainischen Botschafter in Deutschland

Von: Kathrin Reikowski

Selenskyj ernennt einen neuen Botschafter für die Ukraine in Deutschland: Olexij Makejew soll auf Andrij Melnyk folgen.

Kiew/Berlin - Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hat Olexij Makejew als neuen Botschafter der Ukraine in Deutschland eingesetzt. Das entsprechende Dekret wurde am Freitag auf der Seite des Staatschefs veröffentlicht.

Der 46-jährige Karrierediplomat folgt dem bisherigen Botschafter Andrij Melnyk. Makejew war seit 2020 im ukrainischen Außenministerium Sonderbeauftragter für die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

Die Regierung in Kiew hatte Anfang September ein sogenanntes Agrémentersuchen für Oleksij Makejew gestellt, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mit. Dieses Agrément sei bereits durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erteilt worden. Nach Informationen der Welt war damals davon ausgegangen, dass der 46-jährige Diplomat, der fließend Deutsch spricht, am 15. Oktober sein Amt antreten werde.

Zur Person: Das ist Oleksij Makejew

Makejew studierte der Zeitung zufolge internationale Beziehungen an der staatlichen Universität in Kiew und trat schon mit 21 Jahren in den diplomatischen Dienst ein. Er sei auch schon als Diplomat in Berlin tätig gewesen. 2014 wurde er laut der „Welt“ zum Leiter der politischen Abteilung des Kiewer Außenministeriums berufen. Seit zwei Jahren sei er Sonderbeauftragter der ukrainischen Regierung für internationale Sanktionspolitik.