Selenskyj beim EU-Gipfel: Ukrainischer Präsident warnt vor russischen Moldau-Plänen und dankt für Unterstützung

Teilen

Sprach beim EU-Gipfel in Brüssel: Wolodymyr Selenskyj © NICOLAS MAETERLINCK / dpa

Laut dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj plant Russland, die Kontrolle über das Land Moldau zu übernehmen.

Es gebe einen detaillierten russischen Plan zur Störung der politischen Situation in Moldau, sagte er am Donnerstag zum Auftakt eines EU-Gipfels in Brüssel. Der ukrainische Geheimdienst habe entsprechende Informationen abgefangen. Das russische Dokument zeige, wer wann und wie in Moldau die demokratische Ordnung zerschlagen und die Kontrolle über das Land errichten wolle.

Über diese Informationen habe er vor kurzem mit der Präsidentin von Moldau, Maia Sandu, gesprochen. Er sagte auch, die Ukraine wisse nicht, ob Moskau tatsächlich den Befehl gegeben habe, die Pläne umzusetzen. Aber es habe auch einen ähnlichen Plan gegen die Ukraine gegeben.

Selenskyj denkt EU und fordert weitere Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim EU-Gipfel mehr Tempo bei der Militärhilfe für sein Land im Krieg gegen Russland gefordert. Zudem drang der Staatschef am Donnerstag bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten auf weitere Sanktionen gegen Moskau. Er bedankte sich jedoch auch bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seinen Kollegen für die bereits geleistete finanzielle oder militärische Hilfe. Auf offensive Forderungen nach der Lieferung von Kampfflugzeugen verzichtete der 45-Jährige in dem öffentlich übertragenen Teil seiner Rede.

«Ich bin allen dankbar, die dabei helfen, die begreifen, wie sehr die Ukraine gerade solche Möglichkeiten braucht, die Artilleriegeschütze braucht, Munition für diese, moderne Panzer, weitreichende Raketen, moderne Luftwaffe», sagte Selenskyj. «Ich bin all denen dankbar, die eine solche Waffenhilfe geben.» Er betonte jedoch auch: «Wir müssen die Dynamik unserer Zusammenarbeit erhöhen.» Außerdem forderte Selenskyj, dass die EU ihre Sanktionen etwa auf die Drohnenindustrie oder den IT-Sektor ausweiten müsse. Die EU arbeitet derzeit an einem weiteren Sanktionspaket.

EU-Ratschef Charles Michel hatte Selenskyj zuvor im Kreis der Staats- und Regierungschefs begrüßt und ihn als Inspiration für die gesamte Welt gewürdigt. (dpa)