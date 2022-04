Selenskyj: Internationale Unterstützung gegen Chemiewaffenangriff notwendig

Teilen

Gebäude der OPCW in Den Haag © Sascha Steinach / IMAGO

Von der internationalen Gemeinschaft fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Vorbeugung gegen die mögliche Verwendung von Massenvernichtungswaffen durch Russland.

Kiew - Dies sei nötig wegen des wiederholten Einsatzes von Phosphormunition und wegen der russischen Drohung, in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol Chemiewaffen einzusetzen. Das sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache am späten Dienstagabend. «Reagieren Sie präventiv! Denn nach dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen ändert eine Reaktion nichts mehr.»

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezog sich auch auf Berichte aus Mariupol vom Vortag, wonach Russland dort mit einer nicht identifizierten chemischen Substanz angegriffen habe. Es sei nicht hundertprozentig festzustellen, was das für eine Substanz war, sagte er. In der belagerten Stadt sei es unmöglich, eine vollgültige Untersuchung durchzuführen.

Das in Mariupol eingesetzte Asow-Regiment hatte von drei Verletzten berichtet, bei denen Atembeschwerden und Lähmungen aufgetreten seien. Eine Bestätigung von anderen ukrainischen Stellen gab es nicht. Die russische Seite bestritt den Einsatz von Chemikalien. Die USA und Großbritannien haben schwerwiegende Konsequenzen angekündigt für den Fall, dass Moskau im Krieg gegen die Ukraine zu Nuklear- oder Chemiewaffen greifen sollte.

Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW bestürzt über Berichte aus Mariupol

Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sich die Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW mit Hauptsitz in Den Haag besorgt zu Berichten über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in der ukrainischen Stadt Mariupol geäußert. Alle 193 Mitgliedstaaten der OPCW einschließlich der Russischen Föderation und der Ukraine hätten sich verpflichtet, «niemals chemische Waffen zu entwickeln, zu produzieren, anzuschaffen ... oder zu benutzen», hieß es in einer Stellungnahme der Kontrollbehörde in Den Haag am Dienstag. Der Einsatz chemischer Waffen sei verwerflich und stehe im Widerspruch zu «den gesetzlichen Normen der internationalen Gemeinschaft».

Seit Beginn des Konflikts stehe das technische Sekretariat der OPCW mit den betroffenen Parteien im Kontakt. Das Sekretariat habe sowohl von russischer wie auch von ukrainischer Seite über Drohungen gehört, giftige Chemikalien einzusetzen.

Am Vortag hatte es Berichte aus Mariupol gegeben, wonach Russland dort mit einer nicht identifizierten chemischen Substanz angegriffen habe. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben nicht. Die russische Seite bestritt den Einsatz von Chemikalien. (dpa)