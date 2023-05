Selenskyj besucht Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Teilen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r.) verlässt den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag © IMAGO/Phil Nijhuis

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde bei seinem Überraschungsbesuch in den Niederlanden auch im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag empfangen.

Den Haag - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde am Donnerstag von Gerichtspräsident Piotr Hofmanski empfangen. Das Weltstrafgericht hatte im März einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Selenskyj war am Vorabend überraschend in den Niederlanden eingetroffen. Er sollte am Donnerstag eine Rede halten zum Thema «Kein Frieden ohne Gerechtigkeit für Ukraine.» Später waren auch Gespräche mit Premier Mark Rutte und Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren geplant. Es ist der erste Besuch des Präsidenten in den Niederlanden.

Am Morgen war Selenskyj im Parlament empfangen worden. Er sprach auch mit Abgeordneten. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärische Hilfe in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert. (dpa)