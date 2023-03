Selenskyj dankt ukrainischen Kämpfern mit Besuch

Selenskyj spricht den ukrainischen Soldaten seine Dank aus. © via IMAGO

Wolodymyr Selensky besucht die Stadt Lwiw im Westen des Landes.

Lwiw - Einer Mitteilung vom Freitag zufolge ehrte der 45-Jährige dabei auf einem Friedhof mit seinem lettischen Kollegen Egils Levits ukrainische Soldaten, die im Krieg mit Russland gefallen sind. Zudem besuchte der ukrainische Präsident Verwundete in einem Militärhospital und verlieh den Männern - teils mit amputierten Gliedmaßen - Orden.

Selenskyj sagte zum Krankenhauspersonal: «Ich möchte Ihnen für die Zahl an Kämpfern danken, die sie wieder auf die Beine gebracht haben.» Selenskyj wollte am Freitag zudem an einer internationalen Konferenz in Lwiw teilnehmen, bei der es um Ermittlungen zu Kriegsverbrechen und das von der Ukraine angestrebte Sondertribunal gehen soll. Russland ist vor etwas mehr als einem Jahr in die Ukraine einmarschiert und führt seitdem einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. (dpa)