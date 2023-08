Selenskyj-Manager immer mächtiger: Greift Andrij Jermak selbst nach der Präsidentschaft?

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

An der Spitze der Ukraine steht Wolodymyr Selenskyj. Doch sein Manager Andrij Jermak könnte ihm gefährlich werden. Dieser rückt immer weiter in den Vordergrund.

Kiew/München — Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges steht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Mittelpunkt. Er ist ein Symbol der Stärke sowie Hoffnung und wird bereits als Kriegsheld bezeichnet. Doch ein Blick in Selenskyjs Reihen zeigt, dass hinter ihm Andrij Jermak steht. Der Leiter des Präsidialamts in Kiew verhandelte bereits mit Russland und sitzt dieser Tage mit den USA an einem Tisch. In den Gesprächen soll es über Sicherheitsgarantien und um den Nato-Beitritt der Ukraine gehen. Jermaks Einfluss wächst, doch wer ist Selenskyjs Mann eigentlich?

Greift Selenskyj-Manager nach der Präsidentschaft in der Ukraine? Jermak baut Einfluss im Ukraine-Krieg aus

Wie auch Selenskyj kommt auch Andrij Jermak aus der Filmindustrie. Der 51-Jährige war früher Filmproduzent und wurde im Februar 2020 von Selenskyj als Leiter des Präsidialamts in Kiew benannt. Die beiden pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Doch Jermak soll nach mehr Macht greifen wollen. Auffällig ist, dass er sich und seine Arbeit inmitten des Ukraine-Kriegs in den Vordergrund stellt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bemerkte. Dies zeigte etwa ein Tweet vom 30. Juli, in dem Jermak ein Bild von sich teilte.

„Wir bereiten das nächste Treffen [...] zur Umsetzung der Selenskyj-Friedensformel vor“, schrieb er dazu. In der Mitte des Bildes sieht man Jermak. Rechts von ihm sitzt Selenskyj, der jedoch von einem anderen Teilnehmer zum Teil verdeckt wird. Um die „Selenskyj-Friedensformel“ soll es Anfang August in Saudi-Arabien gehen. Bei dem internationalen Treffen sollen etwa 30 Staaten teilnehmen.

Selenskyjs Schatten: Wer Andrij Jermak ist und wodurch er „ziemlich einflussreich“ wird

In der Vergangenheit wurde Andrij Jermak mit Verhandlungen über den Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine bekannt. Ukrainische Medien bezeichneten Selenskyjs Schatten damals als heimlichen Vizepräsidenten. Aufgrund seiner Nähe zu Selenskyj sei Jermak auch „ziemlich einflussreich“, wie der Politologe Oleksij Haran der Tagesschau erklärte. Auch die kommenden Gespräche mit den USA demonstrieren, wie viel Macht Jermak unter anderem durch den Ukraine-Krieg mittlerweile bekommen hat.

Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts in der ukrainischen Botschaft in Paris im Januar 2022. © Thomas Coex/dpa

Kritik an Jermak äußerte auch der Leiter des Zentrums für Korruptionsbekämpfung, Witalij Schabunin. Er sagte, dass Jermak „nicht nur eine Menge Macht in seinen Händen“ habe, sondern auch den Zugang zum Präsidenten einschränke: „Alle, die mit Selenskyj seinen politischen Weg begonnen haben, sind nicht mehr dabei“, zitierte ihn die Tagesschau. Bereits vor einem Jahr stellte sich Schabunin die Frage, wer im Ukraine-Krieg in Kiew das sagen habe. „Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes liegt so viel Einfluss in den Händen einer einzigen Person, und das ist nicht der Präsident.“

Kritik an Andrij Jermak: Selenskyjs Manager wurde von niemandem gewählt

Kritiker sagen, dass Selenskyjs Manager von niemandem gewählt wurde. Sie glauben, dass sich Jermak womöglich selbst in Position bringt, wenn es darauf ankommt, wie das RND berichtete. Einige glauben, dass er es auf das Präsidentenamt abgesehen hat. Andere könnten sich dies niemals vorstellen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Jermak zur Präsidentschaftswahl antritt, wenn Selenskyj verzichtet. Die nächsten regulären Wahlen stehen 2024 bevor. (vk)