Erbitterte Straßenkämpfe in Bachmut – Ukraine wehrt sich gegen überlegene Russen

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Russland beschießt die ukrainische Stadt Kostjantyniwka wahllos. Polen unterstützt die Ukraine mit Radpanzern. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

AKW Saporischschja : Moskau will einer Sicherheitszone zustimmen

: Moskau will einer Sicherheitszone zustimmen Sanktionen gegen Russland : Habeck will Trick Riegel vorschieben

: Habeck will Trick Riegel vorschieben Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. April, 5.40 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Bachmut haben sich russische Angreifer und ukrainische Verteidiger in erbitterten Häuserkämpfen bekämpft. Obwohl die russischen Soldaten mit Artillerie und Granatwerfern unterstützt wurden, konnte eine Reihe von Angriffen auf die Industriezone der Stadt von den ukrainischen Einheiten abgewehrt werden, wie die Militärführung in Kiew am Mittwoch mitteilte. Trotz einer personellen Überlegenheit konnte kein Durchbruch der russischen Truppen erzielt werden.

Ein ukrainischer Soldat der 28. Brigade feuert an der Frontlinie während eines Gefechts mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut. © LIBKOS/dpa

Bereits seit dem Spätsommer versuchen russische Truppen, Bachmut im Gebiet Donezk zu erobern. Der Großteil der Stadt und Teile des Zentrums stehen bereits unter russischer Kontrolle. Allerdings setzen die ukrainischen Einheiten im Westteil der Stadt, in dem ehemals 70.000 Einwohner lebten, ihren hartnäckigen Widerstand fort.

Russland beschießt wahllos Kostjantyniwka – Totalzerstörung droht

Update vom 5. April, 20.40 Uhr: Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB ist in Russland ein ukrainisches Kleinflugzeug abgestürzt. Der Absturz habe sich demnach in der russischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine ereignet. Der ukrainische Pilot habe versucht, auf heimisches Gebiet zu fliehen, aber Grenzschützer hätten ihn gefasst. Die Ursache des Flugzeugabsturzes nahe der Ortschaft Butowsk war zunächst unklar. Das berichtete Russlands staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den FSB.

Nach dem Einschlag von Streumunition in einem Wohngebiet in Kostjantyniwka steigen Rauchschwaden in die Luft. © Nariman El-Mofty/AP/dpa

Update vom 5. April, 19.37 Uhr: Neben den schon schwer zerstörten Bachmut und Tschassiw Jar könnte auch Kostjantyniwka bald vollständig zur Trümmerlandschaft werden. Einwohner berichten, dass die russischen Streitkräfte scheinbar wahllos öffentliche Gebäude und Wohnhäuser beschießen.

Update vom 5. April, 18.23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki haben einen Vorvertrag über den Kauf neuer polnischer Radschützenpanzer unterzeichnet. „Wir wissen, wie wichtig die Freiheit ist, und deshalb unterstützen wir die kämpfenden ukrainischen Soldaten“, sagte Morawiecki.

Morawiecki hatte vor ein paar Tagen angekündigt, dass die Ukraine hundert Radschützenpanzer bestellen wolle. Der Auftrag wird demnach mit EU-Geldern für Polen und US-amerikanischen Hilfen für die Ukraine finanziert. Der Preis für die Bestellung und der geplante Zeitplan für die Auslieferung der Radschützenpanzer wurden nicht genannt.

Ukraie-Krieg: Situation in schwer umkämpften Stadt Bachmut laut Selenskyj „sehr schwer“

Update vom 5. April, 16.30 Uhr: In der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut ist die Situation nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter „sehr, sehr schwer“. „Dort wird die größte Zahl verschiedener Waffen wie Artillerie eingesetzt“, sagte der 45-Jährige am Mittwoch in Warschau bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda. Die Situation hinsichtlich verfügbarer Munition ändere sich täglich und die ukrainischen Truppen kämpften mit unterschiedlichem Erfolg, sagte er. „Doch wir befinden uns in Bachmut und der Feind kontrolliert Bachmut nicht“, unterstrich Selenskyj.

Selenskyj widersprach damit auch jüngsten Äußerungen aus Moskau. Der Chef der in Bachmut kämpfenden Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte behauptet, seine Einheiten hätten Bachmut „rechtlich“ eingenommen, weil sie das Gebäude der Stadtverwaltung kontrollierten. „Um so mehr Munition in die Ukraine gelangt, um so schneller werden wir die Lage nicht nur in Bachmut, sondern auf dem ganzen Territorium unseres Staates klären“, sagte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko in Erklärungsnot

Update vom 5. April, 15.00 Uhr: Gemeinsam mit Wladimir Putin will der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Mittwoch über seinen „Friedensvorschlag“ diskutieren, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber der russischen Presse erklärte. Vergangenen Freitag forderte Lukaschenko ein Stopp der „Feindseligkeiten“ sowie eine Beschränkung des Transports von Ausrüstung und Waffen beider Seiten – sowohl Russland als auch die Ukraine lehnten dies ab.

Lukaschenko werde „es wahrscheinlich für notwendig erachten, Klarheit in dieser Angelegenheit zu schaffen. Dann werden sie natürlich ihre Ansichten austauschen“, sagte Peskow.

Ukraine-Krieg: Aufatmen im AKW Saporischschja? Russland stimmt plötzlich Schutzzone zu

Update vom 5. April, 13.20 Uhr: Russland will nach eigenen Angaben die Forderung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach einer Schutzzone um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine unterstützen. Moskau sei bereit, an der Umsetzung der Initiative von IAEA-Chef Rafael Grossi mitzuarbeiten, teilte die staatliche russische Atombehörde Rosatom am Dienstag nach einem Treffen ihrer Vertreter mit Grossi in der Ostseeregion Kaliningrad mit. Der Argentinier bemüht sich, mittels einer Pendeldiplomatie zwischen Russland und der Ukraine eine Lösung für das von Moskau besetzte Atomkraftwerk zu erreichen.

Die IAEA versucht seit Monaten, um das Gelände der Nuklearanlage eine Schutzzone einzurichten, um die Gefahr einer atomaren Katastrophe zu bannen. Grossi selbst war bereits zweimal im Kernkraftwerk – zuerst im September letzten Jahres, nun noch einmal Ende März. In der Ukraine sprach er dabei in der vergangenen Woche auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, in Kaliningrad traf er eigenen Angaben nach „hochrangige Vertreter verschiedener Behörden“. Er habe dabei noch einmal auf die Dringlichkeit einer Lösung für das Kraftwerk hingewiesen.

Ukraine-Krieg: Moskau gesteht weitere „Entführung“ eines Jugendlichen

Update vom 5. April, 11.00 Uhr: Bei ihrer jüngsten Pressekonferenz hat die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa nach Darstellung Kiews eine weitere „Entführung“ eines ukrainischen Jugendlichen eingestanden (siehe Meldung vom 4. April, 20.40 Uhr). „Diese Geschichte ist das nächste öffentliche Geständnis von Kriegsverbrechen – der Entführung von ukrainischen Kindern!“, schrieb der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, in der Nacht zum Mittwoch bei Telegram.

Dabei gehe es um einen 17-Jährigen, der aus dem russisch besetzten Mariupol im Gebiet Donezk in eine Pflegefamilie in Russland gebracht wurde. „Dabei hat das Kind in der Ukraine eine Schwester!“, betonte Lubinez. Zudem sei der Junge an der selbstständigen Heimkehr in die Ukraine gehindert worden. „Faktisch“ in Belarus angekommen, sei der Teenager festgenommen und zurück nach Russland gebracht worden.

Ukraine-Krieg: Habeck will Sanktions-Tricks „Riegel vorschieben“

Update vom 5. April, 9.50 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dringt auf eine schärfere Durchsetzung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland wegen dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Wir haben sehr belegbare Daten, dass diese Sanktionen umgangen werden“, sagte Habeck, der in den vergangenen Tagen die Ukraine besucht hatte, am Mittwoch im Deutschlandfunk. Zudem sprach er sich dafür aus, auch Uranlieferungen aus Russland auf die Sanktionsliste zu setzen.

Habeck wies Darstellungen zurück, wonach die Sanktionen gegen Russland nicht wirken würden. „Die russische Wirtschaft wankt“, sagte der Minister insbesondere mit Blick auf Bereiche, „wo Hochtechnologie eingesetzt wird“. Dies werde sich noch verstärken. Ein Problem sei aber, dass „Güter, die schon sanktioniert sind, über Drittstaaten exportiert werden und dann nach Russland gelangen. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden“, forderte Habeck. „Das ist kein Kavaliersdelikt.“

Ukraine-Krieg: Drohne ist in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja abgestürzt

Update vom 5. April, 8.10 Uhr: Eine ukrainische Drohne ist in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja abgestürzt, wie die russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch unter Berufung auf einen russischen Offizier berichtet. Der Vorfall geschah, während der Chef der internationalen Atomaufsichtsbehörde zu Gesprächen über die Sicherheit der Anlage in Russland erwartet wurde. Rafael Grossi sollte am Mittwoch in die russische Region Kaliningrad reisen, eine Woche nach dem Besuch der Anlage in Saporischschja in der Südukraine, die von den russischen Streitkräften kontrolliert wird.

Nach Angaben des von RIA zitierten russischen Militäroffiziers war eine in Polen hergestellte Drohne mit einem Gewicht von mehr als 2 kg in der Nähe der Anlage abgestürzt. Grossi hat sich für eine entmilitarisierte Zone um die größte europäische Atomanlage eingesetzt, die wiederholt unter Beschuss geraten ist, wofür sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld gegeben haben.

Ukraine-Krieg: Kiew fordert Ukrainer zur Flucht auf

Update vom 5. April, 5.40 Uhr: Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk hat Ukrainer in russisch besetzten Gebieten indirekt angesichts der bevorstehenden ukrainischen Offensive zur Flucht aufgefordert. „Ich rate den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten, entweder in Drittländer zu gehen oder sich vorzubereiten“, schrieb sie am Dienstag ohne weitere Details auf Telegram. „Sie wissen, was zu tun ist, passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf.“

„Die Beamten der Besatzer haben noch etwas Zeit, von dort wegzukommen“, fuhr Wereschtschuk fort. Einige von ihnen seien bereits dabei, ihre Sachen zu packen. „Es wäre schön, wenn sie ihre Kollaborateure mitnehmen würden.“

Erstmeldung: Kiew – Kremlchef Wladimir Putin hat dem bei einem Sprengstoffanschlag in St. Petersburg getöteten russischen Militärblogger posthum einen Orden verliehen. Die Behörden werten das Attentat inzwischen als Terrorakt und richteten Schuldvorwürfe in Richtung Kiew, aber auch gegen die Opposition im eigenen Land. Im russischen Parlament gibt es schon Pläne, die Gesetzgebung deswegen weiter zu verschärfen.

Ukraine-Krieg: Orden für nationalistischen Blogger

„Für Mut und Kühnheit, die er bei der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten demonstriert hat“, werde der - unter dem Pseudonym Wladlen Tatarski bekannte - Blogger Maxim Fomin mit dem Tapferkeitsorden ausgezeichnet, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Dekret von Präsident Putin.

Der ultrarechte Blogger kam am Sonntag bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Café im Stadtzentrum von St. Petersburg ums Leben, zudem wurden mehr als 30 Menschen verletzt. In dem Café wollte Fomin, der selbst die „totale Vernichtung der Ukraine“ gefordert hatte, über seine Erfahrungen als Kriegsreporter im Kampfgebiet im Osten der Ukraine sprechen. Die Behörden haben den ursprünglichen Vorwurf eines Mordanschlags inzwischen auf Terrorismus hochgestuft und eine Tatverdächtige festgenommen. Medienberichten zufolge wurde die junge Frau nach Moskau überstellt.

Nach Darstellung der russischen Führung sind ukrainische Kräfte und die liberale Opposition in Russland um den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny für den Anschlag verantwortlich. Diese bestreiten ihre Teilhaberschaft aber - und sehen vielmehr innerrussische Machtkämpfe hinter der dem Attentat.

Ukraine-Krieg: Russisches Parlament will Gesetzgebung weiter verschärfen

Das russische Parlament, die Staatsduma, plant vor dem Hintergrund des Anschlags nach offiziellen Angaben weitere Gesetzesverschärfungen. „In der nächsten Zeit schlagen wir Änderungen vor, die die Strafen für Terrorismus verschärfen“, schrieb der Chef des Sicherheitsausschusses im Parlament, Wassili Piskarjow, am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Die Änderungen beträfen nicht nur Terroranschläge selbst, sondern auch Beihilfe und Terror-Propaganda, kündigte der einflussreiche Abgeordnete der Kremlpartei Geeintes Russland an. Dies sei nötig, um Russland vor der wachsenden Gefahr aus der Ukraine zu schützen, behauptete Piskarjow. Keiner, der einen Anschlag ausführe, plane oder auch nur rechtfertige, dürfe „um die schärfsten Strafen“ herumkommen.

Sowohl die ukrainische Führung als auch das ebenfalls beschuldigte Lager des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny weisen die Vorwürfe zurück und sprach von einer False-Flag-Aktion, bei der die Täter absichtlich falsche Spuren gelegt hätten. Als mögliches Motiv wurde neben Machtkämpfen die Schaffung eines Alibis zum Rechtfertigen weiterer Repressionen gegen Regierungskritiker genannt. Der Kreml hat nach dem Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine schon zahlreiche Gesetze verschärft, um Widerstand gegen seine Politik zu unterdrücken.

Selenskyj spricht von schwieriger Reise und Wiederaufbau der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte die Vorwürfe aus Moskau nicht. Stattdessen versprach er nach einer Reise in den Norden der Ukraine den Wiederaufbau des durch den russischen Angriff zerstörten Landes. „Die Ukraine wird niemals ein Land der Ruinen sein, egal wie sehr der Kreml davon träumt“, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Bei seiner Visite in der Region Tschernihiw wurde der ukrainische Präsident von Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck begleitet. Die Altstadt von Tschernihiw soll nach Angaben Selenskyjs den Status des Unesco-Weltkulturerbes erhalten.

Selenskyj berichtete auch über einen Besuch in der Ortschaft Jahidne, wo russische Besatzer vor einem Jahr 300 Bewohner im Keller einer zum Kommandopunkt umfunktionierten Schule als „lebenden Schutzschild“ zusammengepfercht hätten. Wochenlang hätten die Menschen, darunter Alte und Kinder, in der Enge ausharren müssen. Für ihn sei es „eine der emotional schwierigsten Reisen“ gewesen, sagte Selenskyj. Die Verantwortlichen würden mit Sicherheit für Kriegsverbrechen bestraft. „Der Kreml wird sich weder mit seinem Sitz im UN-Sicherheitsrat noch mit seinen Gasleitungen oder sonst etwas decken können“, sagte er.

Ukraine-Krieg: Ukraine verfügt über Abfangjäger für fünf Luft-Brigaden

Militärisch sollen derweil Flugzeuge aus dem Westen zum Sieg der Ukraine beitragen. Das Militär bezeichnete die Übergabe von Kampfflugzeugen des sowjetischen Typs MiG-29 aus Polen als historischen Schritt. „Wir haben jetzt fünf Abfangjägerbrigaden: zwei Brigaden Su-27 und drei MiG-29“, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, am Montag im ukrainischen Fernsehen. Dennoch benötige Kiew Flugzeuge westlichen Typs, da die MiG-Jets veraltet seien. Ihnat zufolge könne Russland rund um die Ukraine mindestens das Fünffache der ukrainischen Zahl an Flugzeugen einsetzen.

Vor Polen hatte auch die Slowakei mehrere MiG an den Nachbarstaat geliefert. Die Regierungen in Bratislava und Warschau hatten der Ukraine mehr als ein Dutzend MiG-29 in Aussicht gestellt. (Mit Agenturmaterial)