Selenskyj schutzlos in der Luft? Sicherheitsloch bei Deutschland-Reise wird öffentlich

Von: Katja Saake

Eine weitere Panne rund um den Deutschland-Besuch Selenskyjs ist bekannt geworden - beim Hinflug fehlte dem ukrainischen Präsidenten teilweise der Militärschutz.

Wien/Berlin - Am vergangenen Sonntag (14. Mai) hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges Deutschland besucht. Jetzt wurde bekannt: Auf dem Hinflug nach Berlin hat es eine Sicherheitslücke bei den Schutzmaßnahmen gegeben.

Von zwei Eurofightern der deutschen Luftwaffe wurde der ukrainische Präsident am Samstag von Rom nach Berlin eskortiert. Dort wurde er von Olaf Scholz empfangen. (IDZRNRW-Montage) © Christian Spicker/imago & Independent Photo Agency Int./imago

Selenskyj-Maschine ohne Militärschutz über Österreich

Am Samstagabend (13. Mai) hatte ein Airbus A319 der deutschen Luftwaffe Selenskyj in Rom abgeholt, um ihn nach Berlin zu fliegen. Dort wurde der ukrainische Präsident vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen und bekam danach zusammen mit dem ukrainischen Volk den Aachener Karlspreis verliehen. Auf dem Hinflug hat es allerdings ein Sicherheitsloch gegeben, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. Anders als auf der restlichen Strecke wurde der Airbus im österreichischen Lufraum nicht von Eurofightern eskortiert.

„Weder deutsche noch italienische Eurofighter haben österreichisches Staatsgebiet überflogen“, bestätigte der österreichische Bundesheer-Sprecher Michael Bauer der APA. Nach dem Start in Rom hätten italienische Kampfflugzeuge den Airbus begleitet. Diese hätten vor der österreichischen Grenze dann abgedreht. Im deutschen Luftraum hätten dann zwei deutsche Eurofighter die Begleitung von Wolodymyr Selenskyj übernommen. Wie die deutsche Luftwaffe mitteilte, starteten die deutschen Eurofighter vom Fliegerhorst Lechfeld in Bayern „und eskortierten ihn sicher nach Berlin“. Über Österreich sei der Airbus also ohne Schutz durch Eurofighter unterwegs gewesen.

Der Grund für die Sicherheitslücke ist ein administrativer: Für den Airbus der deutschen Luftwaffe habe eine „Dauergenehmigung“ für den österreichischen Luftraum vorgelegen. Für den Überflug der Eurofighter hätte jedoch eine eigene Überfluggenehmigung beantragt werden müssen. „Es hätte nichts dagegen gesprochen“, so Bauer. In Österreich gebe es mehrmals täglich Überflüge von Militärflugzeugen anderer Länder. Allein im Vorjahr seien es 6.550 gewesen. Keine Genehmigung gebe es nur für Überflüge kriegsführender Staaten. Zivile Flugzeuge, wie das der deutschen Luftwaffe, benötigen eine sogenannte „Diplomatic Cleareance“ des Verteidigungsministeriums in Wien. Laut Bauer gilt in diesem Fall eine Dauergenehmigung. Militärische Flugzeuge brauchen hingegen Einzelgenehmigungen. Offenbar sind diese nicht eingeholt worden.

Dies ist nicht die erste Panne rund um den Deutschland-Besuch Selenskyjs. Bereits im Vorhinein waren vertrauliche Informationen rund um die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten durchgesickert. Die Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats. (kasa)