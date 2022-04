Putin droht Westen mit „echter Energiekrise“ - und lässt inhaftierten Vertrauten aus erstaunlichem Grund fallen

Von: Magdalena Fürthauer, Katharina Haase, Michelle Brey, Felix Durach

Wladimir Putin droht dem Westen mit Energie-Problemen. Wolodymyr Selenskyj warnt unterdessen immer weiter vor einer europaweiten Eskalation. Der News-Ticker.

Update vom 13. April, 22.45 Uhr: Die Diplomatie im Ukraine-Konflikt scheint an einen erneuten Tiefpunkt angelangt zu sein. So hält UN-Generalsekretär António Guterres eine „globale Waffenruhe in der Ukraine“ für derzeit nicht realistisch. „Das war unser Appell aus humanitären Gründen, aber es scheint nicht möglich“, so der 72-Jährige am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York.

Der UN-Chef hatte zuvor unter anderem seinen Nothilfekoordinator Martin Griffiths damit beauftragt, die Möglichkeit eines „humanitären Waffenstillstands“ im Ukraine-Krieg auszuloten. Griffiths war daraufhin zu Gesprächen nach Moskau und Kiew gereist Auf Nachfrage wollte Guterres jedoch - anders als US-Präsident Biden - nicht von Völkermord sprechen. „Wir sind zutiefst besorgt angesichts der dramatischen Auswirkungen des Konfliktes in dieser Hinsicht, aber wir überlassen die Definition, ob es eine Völkermord-Situation ist oder nicht, den gerichtlichen Behörden, die in dieser Hinsicht relevant sind.“

Update vom 13. April, 20.15 Uhr: US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben in einem neuem Telefonat über weitere US-Hilfen für das von Russland angegriffene Land gesprochen. Das Weiße Haus erklärte am Mittwoch, Biden habe Selenskyj bei dem einstündigen Gespräch über die „anhaltende US-Unterstützung für die Ukraine“ auf den neuen Stand gesetzt.

Selenskyj schrieb auf Twitter, er und Biden hätten über ein neues „zusätzliches Paket“ für militärische und möglicherweise wirtschaftliche Hilfe gesprochen. Außerdem würde man die Sanktionen verstärken. US-Medien hatten zuletzt berichtet, dass die US-Regierung der Ukraine zusätzliche Waffen im Wert von hunderten Millionen Dollar schicken könnte.

Ukraine-Konflikt: Kreml überrascht mit Absage an inhaftierten Putin-Vertrauten

Update vom 13. April, 19.00 Uhr: Erst am Dienstag verkündete der ukrainische Geheimdienst die Festnahme des Putin-Vertrauten Viktor Medwedtschuk*. Den vorgeschlagenen Austausch gegen ukrainische Gefangene hat Russland nun jedoch abgelehnt. Die Begründung erstaunt, lässt der Kreml doch wissen, dass der Geschäftsmann „nichts mit dem militärischen Spezialeinsatz zu tun“ habe. Er sei ein „ausländischer Politiker“ und habe „nie irgendwelche Beziehungen zu Russland hinter den Kulissen gehabt“, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mitwoch.

Putin selbst sei jedoch laut Medwedtschuk Patenonkel seiner jüngsten Tochter. Als Abgeordneter leitete Medwedtschuk die wichtigste pro-russische Oppositionsgruppe in der Ukraine. Die Vorwürfe gegen ihn weist er als politisch motiviert zurück.

Viktor Medwedtschuk galt lange als der „beste Freund“ Putins in der Ukraine, mehrmals war er bei ihm im Kreml zu Gast. Nun befindet er sich in Gefangenschaft. © IMAGO / ZUMA Wire / Mikhail Klimentyev

US-Präsident Biden wirft Russland in der Ukraine „Völkermord“ vor - Moskau bestreitet die Vorwürfe

Update vom 13. April, 16.57 Uhr: Moskau hat die Genozid-Vorwürfe von US-Präsident Biden bezüglich der militärischen Handlungen russischer Truppen in der Ukraine kategorisch zurückgewiesen. „Wir sind mit ihnen kategorisch nicht einverstanden“, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch die Vorwürfe aus Washington D.C.. „Wir halten Versuche, die Situation so zu verdrehen, für inakzeptabel“, meinte Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Erst recht ist das - wie wir bereits gesagt haben - kaum akzeptabel für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.“

Biden hatte in der Nacht auf Mittwoch erstmals den Begriff „Völkermord“ für die Gräueltaten in der Ukraine, wie die getöteten Zivilisten in Butscha, verwendet, die dem russischen Militär vorgeworfen werden. „Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren“, so der US-Präsident.

Medwedew wütet gegen Kiew: „Vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als ‚ukrainische Regierung‘ bezeichnen“

Update vom 13. April, 16.00 Uhr: Der frühere russische Präsident Dimitri Medwedew hat mit deutlichen Worten auf die Festnahme des prorussischen Politikers und bekennendem Putin-Freundes Viktor Medwedtschuk reagiert. „Vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als ‚ukrainische Regierung‘ bezeichnen, erklären, dass sie ein Geständnis aus Viktor Medwedtschuk heraus prügeln, ihn ‚schnell und gerecht‘ verurteilen und dann gegen Gefangene austauschen wollen“, schrieb der 56-Jährige über seinen Telegram-Kanal. Medwedew sprach damit nicht nur der ukrainischen Regierung ihre Legitimität ab, sondern warf ihnen auch Foltermethoden beim Verhör von Gefangenen vor. Letzteren Vorwurf äußerte auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Jedoch ohne Beweise zu nennen. Medwedew, der zwischen 2008 und 2012 Präsident von Russland war, ist auch Vorsitzender der Partei „Einiges Russland“, die die Mehrheit in der Duma besitzt und den Kurs von Putin unterstützt.

Medwetschuk wurde am Dienstag von ukrainischen Truppen aufgefunden und festgenommen, wie der ukrainische Geheimdienst am Dienstagabend verkündetet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug der Russischen Föderation nach der Festnahme von Medwetschuk einen Gefangenenaustausch gegen ukrainische Soldatinnen und Soldaten vor. Auf Grund seiner Nähe zur Moskau wurde Medwetschuk auch als „Putins bester Freund in der Ukraine“ bezeichnet.

Putin droht dem Westen wegen Energie-Embargo: „Echte Energiekrise“ für Millionen Europäer

Update vom 13. April, 14.58 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin reagiert auf Embargo-Überlegungen des Westens - und droht mit einer Umorientierung. „Was russisches Öl, Gas und Kohle angeht: Wir können ihren Bedarf auf dem heimischen Markt steigern, die Weiterverarbeitung von Rohstoffen stimulieren sowie die Lieferungen von Energieressourcen in andere Regionen der Welt erhöhen, wo sie wirklich gebraucht werden“, sagte Putin am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge.

Um das zu realisieren, werde Russland „alle verfügbaren Möglichkeiten“ nutzen. Dem Westen prophezeite Putin hingegen eine „echte Energiekrise“, die bereits jetzt Millionen von Europäern treffen würde. Wegen der russischen Aggressionen und dem starken Verdacht auf Kriegsverbrechen durch das russische Militär hätte die EU bereits mehrere schwere Sanktionen gegen Moskau erlassen, auch einen Importstopp für Kohle aus Russland. Vor einem Embargo auf russisches Gas und Öl schrecken mehrere EU-Staaten jedoch noch zurück - auch Deutschland.

Der Chef des russischen Rechnungshofes, Alexej Kudrin, räumte unterdessen deutlich spürbare Folgen der westlichen Sanktionen ein. „Natürlich muss unsere Wirtschaft umgebaut werden“, sagte Ex-Finanzminister. Sollten die Strafmaßnahmen auf dem bisherigen Niveau aufrechterhalten werden, werde eine erste Phase der Umstrukturierung ungefähr zwei Jahre dauern.

Ukraine-News: Selenskyj warnt vor Krieg in Europa - „Können ganz Osteuropa verlieren“

Update vom 13. April, 14.52 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat davor gewarnt, dass Russland weitere Länder in Europa mit Krieg überziehen könnte. „Wir können Russland entweder aufhalten oder ganz Osteuropa verlieren“, sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Videoansprache im estnischen Parlament.

Ukraine-Krieg: Finnland will über Nato-Beitritt „innerhalb von Wochen“ entscheiden

Update vom 13. April, 13.25 Uhr: Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg hat Finnlands Regierungschefin Sanna Marin angekündigt, in den kommenden Wochen über einen möglichen Beitrittsantrag in die Nato zu entscheiden. Die Entscheidung über einen Aufnahmeantrag in das Verteidigungsbündnis werde „ziemlich schnell“ und „innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten“ fallen, sagte Marin am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm. Auch Schweden schließe nach den jüngsten Entwicklungen einen Nato-Beitrittsantrag nicht mehr aus.

Ein Beitritt des direkten Nachbarlands Finnland wäre ein schwerer Schlag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der sich auch die Ukraine betreffend gegen eine Osterweiterung der Nato gestemmt hatte. Moskau stuft die Ausdehnung des von den USA angeführten Bündnisses als Sicherheitsbedrohung ein. Im Falle eines Beitritts Finnlands würden sich die Landgrenzen zwischen den Nato-Staaten und Russland mit 1300 Kilometern auf einen Schlag verdoppeln.

Selenskyj kontert Putin: Gehören 20.000 Tote Russen wirklich zum Plan von Moskau?

Update vom 13. April, 11.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Ansprache auf die Aussagen von Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag reagiert. Der russische Autokrat hatte auf einem gemeinsamen Termin mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko davon gesprochen, dass die Spezialoperation - wie der Kreml den Ukraine-Krieg bezeichnet - nach Plan verlaufe. Auch die westlichen Sanktionen, die Putin als „wirtschaftlichen Blitzkrieg“ bezeichnete, würden das Erreichen der militärischen Ziele nicht verhindern.

Selenskyj schenkte den Aussagen Putins offenbar nur wenige Glauben. „Ganz ehrlich, niemand in der Welt verstehe, wie ein solcher Plan aufgestellt werden konnte“, so der ukrainische Präsident. Der 44-Jährige bezweifle, dass der Kreml einen Plan aufgestellt habe, der den Tod von 20.000 russischen Soldaten beinhaltet. So hoch sind die russischen Verluste nach ukrainischen Angaben. Der Westen geht derweil von mehreren tausend gefallenen russischen Soldaten aus. Verlässliche, unabhängige Zahlen gibt es zur aktuellen Zeit nicht.

Darüber hinaus gab Selenskyj an, dass Putins Aussagen noch einmal unterstreichen würden, wie wenig der Kreml sich für die Zahl der getöteten Ukrainer durch russische Soldaten interessieren würde. Mit Blick auf die Belagerung der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol zog der ukrainische Präsident einen Vergleich zu der Belagerung von Leningrad zwischen 1941 und 1944 durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Denselben Vergleich brauchte auch US-Präsident Biden an, als er die russischen Kriegshandlungen als Völkermord bezeichnet hatte.

Genozid in der Ukraine? Macron widerspricht US-Präsident Biden - „wäre vorsichtig mit solchen Begriffen“

Update vom 13. April, 11.00 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat es in einem Interview mit dem französischen TV-Sender France 2 abgelehnt, die militärischen Handlungen des russischen Militärs in der Ukraine als Genozid zu bezeichnen, wie es zuvor US-Präsident Biden getan hatte. Auf die Frage, ob er ebenfalls den Begriff Genozid für die Tötung ukrainischer Zivilisten durch russische Soldaten verwenden werde, erwiderte Macron: „Ich wäre vorsichtig mit solchen Begriffen, weil diese zwei Völker (Russen und Ukrainer) Brüder sind. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die aktuelle Situation inakzeptabel ist und dass die Handlungen Kriegsverbrechen sind. Wir leben in Kriegszeiten die unvergleichlich sind auf unserem Boden - unserem europäischen Boden.“

US-Präsident Biden hatte in der Nacht zum Mittwoch erstmals die russischen Kriegshandlungen gegen das ukrainische Volk als Genozid bezeichnet.

„Völkermord“ in der Ukraine: Biden will russische Handlungen beim Namen nennen und zieht NS-Vergleich

Update vom 13. April 6.16 Uhr: Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin Völkermord vorgeworfen. Die Beweise dafür häuften sich, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit.

„Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren“, sagte US-Präsident Biden bei einem Besuch im US-Staat Iowa. „Es kommen buchstäblich immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte Bidens Worte: „Die Dinge beim Namen zu nennen ist wichtig, wenn man sich gegen das Böse behaupten will“, schrieb er auf Twitter. Er verglich den russischen Angriff auf Mariupol mit der Nazi-Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. In seiner in der Nacht veröffentlichten Videoansprache reagierte Selenskyj zudem heftig auf die Aussage Putins vom Vortag, der Feldzug laufe nach Plan. Was tauge ein Plan, der den Tod Zehntausender eigener Soldaten vorsehe, fragte Selenskyj. Er sprach von 20.000 getöteten russischen Soldaten. Westliche Schätzungen liegen niedriger.

Finnlands Regierungschefin Sanna Marin ist bei der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zu Gast. Thema dürfte der mögliche Nato-Beitritt beider Länder infolge des Ukraine-Kriegs sein*. Um 14.00 Uhr spricht der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, per Videoschalte im Stadtrat von Leipzig

„Dreieinig“: Putin lässt bei Ukraine-Statement aufhorchen - Lukaschenko erhebt Butscha-Vorwürfe gegen Briten

Update vom 12. April, 16.15 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die planmäßige Fortsetzung des Militäreinsatzes in der Ukraine angekündigt. „Unsere Aufgabe ist es, alle gesetzten Ziele zu erfüllen und zu erreichen und dabei die Verluste zu minimieren“, erklärte Putin vor wenigen Minuten bei einer Pressekonferenz mit dem belarussischen Staatschef Lukaschenko. „Und wir werden dabei gleichmäßig, ruhig und nach dem ursprünglich vom Generalstab vorgeschlagenen Plan vorgehen.“ Er warf Kiew vor, sich nicht an Beschlüsse der Friedensgespräche von Istanbul zu halten.

Die Berichte über ein Massaker an Zivilisten im ukrainischen Ort Butscha* bei Kiew bezeichnete Putin als Falschinformationen. Er verglich die Anschuldigungen gegen die russischen Streitkräfte mit Vorwürfen gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, im Syrien-Krieg Chemie-Waffen eingesetzt zu haben: „Wir haben den gleichen Fake in Butscha.“

Lukaschenko beschuldigte den britischen Geheimdienst, die Bilder inszeniert zu haben. Für derartige Vorwürfe gibt es allerdings bislang keine Anhaltspunkte. Lukaschenko sagte: „Wir haben heute die psychologische Spezialoperation in Butscha erörtert, die die Engländer durchgezogen haben. Wenn sie die Adressen wollen, die Erkennungsworte, die Treffpunkte, wie sie gereist sind, dann kann ihnen der FSB der Russischen Föderation diese Informationen bereitstellen“, behauptete Lukaschenko. Der FSB beantwortet solche Anfragen allerdings grundsätzlich nie. Bei anderen Vorfällen in der Vergangenheit, wo Lukaschenko dem FSB Dokumente übergeben haben wollte, hat die Öffentlichkeit nichts mehr von den Behauptungen gehört.

Putin erklärt vermeintlichen „Blitzkrieg“ des Westen als „natürlich fehlgeschlagen“

Des Weiteren hat Putin einen westlichen Wirtschafts-„Blitzkrieg“ gegen Russland für gescheitert erklärt. „Dieser Blitzkrieg, auf den unsere Missgönner gesetzt haben, ist natürlich fehlgeschlagen, das ist offensichtlich.“ Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden „fest auf beiden Beinen“. Zugleich räumte der Kremlchef auch Probleme durch die wegen Russlands Krieg in der Ukraine verhängten westlichen Sanktionen ein - etwa in der Logistik und bei Abrechnungen. „Natürlich gibt es Probleme“, sagte Putin. Die Wirtschaft arbeite aber „ziemlich stabil“. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA sprach Rechnungshofchef Alexej Kudrin am Dienstag von einer Wirtschafts-„Schrumpfung“ von mehr als zehn Prozent.

Laut einem Bericht des ukrainischen Senders Nexta äußerte sich Putin auch vielsagend mit Blick auf Ukraine und Belarus: Die Länder bildeten zusammen mit Russland eine „dreieinige“ Nation, erklärte er. Unter den gegebenen Umständen sei zudem eine „stärkere Intergration“ von Russland und Belarus nötig. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wies später eine Integration von Belarus in die Russische Föderation von sich und bekräftigte lediglich das Streben nach engere Zusammenarbeit.

Polen nimmt russische und belarussische Spione während Ukraine-Krieg fest

Update vom 12. April, 15.15 Uhr: In Polen sind inmitten des Ukraine-Kriegs drei mutmaßliche Spione aus Russland und Belarus festgenommen worden. Folgende Informationen teilte ein Sprecher des polnischen Geheimdienstes am Dienstag mit:

Ein seit 18 Jahren in Polen lebender Russe habe „auf Forderung des russischen Geheimdienstes Informationen über Kampfvorbereitungen der polnischen und der Nato-Streitkräfte gesammelt“.

Die zwei Belarussen hätten strategische Objekte für die Verteidigungsfähigkeit Polen ausspionieren wollen.

Bereits Ende März waren 45 russische Diplomaten aus Polen ausgewiesen worden. Daraufhin wies auch Russland 45 polnische Diplomaten aus. Auch in der Slowakei war ein Spionage-Netzwerk aufgeflogen.

Ukraine-Verhandlungen: Putin trifft Lukaschenko - und wettert gegen Ukraine: „Hatten keine Wahl“

Erstmeldung: Moskau/München - Der Ukraine-Krieg setzt sich fort. Im Osten des Landes wird eine Großoffensive russischer Truppen erwartet. Aus Mariupol gibt es Berichte über einen angeblichen Giftgas-Angriff Russlands. Kreml-Chef Wladimir Putin* und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko* sind indes zu einem Treffen im äußersten Osten Russlands eingetroffen. Anlässlich des Tages der Raumfahrt besuchen sie den geplanten Weltraumbahnhof „Wostotschny“ nahe der chinesischen Grenze.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko fordert Belarus wieder an Verhandlungen zu beteiligen

Mit Lukaschenko will der Kreml-Chef unter anderem über eine Einbindung von Minsk in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew* sprechen. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar überfallen. Seither griffen russische Truppen das Land von Präsident Wolodymyr Selenskyj* auch von belarussischem Gebiet aus an.

Im März fanden im Grenzgebiet der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik die ersten Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation statt. Nach einer weiteren Verhandlungsrunde im türkischen Istanbul hatte Lukaschenko zuletzt gefordert, sein Land wieder an den Gesprächen zu beteiligen.

„Wir sind dafür, dass unsere belarussischen Freunde weiterhin eine positive Rolle in den russisch-ukrainischen Verhandlungen spielen - und Belarus ist eine hervorragende Plattform für die Fortsetzung solcher Verhandlungen“, hatte sich Sergej Lawrow, russischer Außenminister, am Freitag (8. April) zu der Thematik geäußert. Ohne Belarus sei keine Lösung möglich, sagte Lawrow. Er schloss zwar auch andere Verhandlungsorte nicht aus, machte sich jedoch zugleich für Belarus als Sicherheitsgaranten der Ukraine stark. Die Ukraine sieht Belarus allerdings nicht mehr als neutralen Vermittler.

Ukraine-Krieg: Putin will erstmals seit Invasion Fragen beantworten

Putin soll am Dienstag zudem erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast sieben Wochen Fragen von Medienvertretern beantworten. Ob der Kreml-Chef beispielsweise Fragen zu gesicherten Fluchtkorridoren für Zivilisten oder Friedensbestrebungen beantworten wird, bleibt zunächst offen.

Zuletzt hatte sich Putin mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer getroffen - in Österreich setzte es heftige Kritik an der Kanzler-Reise*. Alle Entwicklungen bis zum 12. April können Sie hier nachlesen. (mbr mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA