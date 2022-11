Selenskyj sieht bei Abschuss von MH17 Russland in der Verantwortung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj findet den Urteilsspruch zum Abschuss des malaysischen Passagierflugs MH17 über der umkämpften Ostukraine ein wichtiges Signal.

Kiew - «Doch ist es notwendig, auch die Auftraggeber zur Rechenschaft zu ziehen», schrieb der 44-Jährige am Donnerstag auf Twitter und machte deutlich, dass er die russische Führung in der Verantwortung sieht. Straflosigkeit würde zu neuen Straftaten führen, fügte er in Anspielung auf den Ende Februar gestarteten russischen Angriffskrieg gegen sein Land hinzu.

Kurz zuvor hatte ein niederländisches Strafgericht zwei Russen und einen Ukrainer der Beteiligung am Abschuss der Boeing im Juli 2014 für schuldig gesprochen. Die Passagiermaschine war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur (Malaysia) abgestürzt, alle 298 Insassen kamen ums Leben. Der Großteil der Passagiere waren niederländische Staatsbürger, weswegen der Prozess in den Niederlanden stattfand. Dem Gericht zufolge kam dabei ein Flugabwehrraketensystem aus Russland zum Einsatz. Moskau weist jegliche Mitverantwortung von sich. (dpa)