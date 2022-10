Zwischen Normalität und Todesangst: Selenskyj-Ehefrau spricht über ihren Alltag im Krieg

Von: Stephanie Munk

Olena Selenska, First Lady der Ukraine. © Michal Dyjuk/AP/dpa

Sie ist die First Lady der Ukraine: Olena Selenska, Ehefrau von Präsident Selenskyj, hat ein Interview gegeben, in dem sie über ihren schwierigen Alltag spricht.

Kiew – Seit fast acht Monaten geht es Olena Selenska wie Millionen anderen Ukrainern: Sie leben in Angst und Schrecken wegen des russischen Angriffskriegs gegen ihr Land. Doch das ist nicht alles. Olena Selenskas Ehemann ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – der Mann, dem Putins Truppen seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach dem Leben trachten.

Jetzt sprach Olena Selenska mit der Bild über ihren Alltag im Ukraine-Krieg – einem Auf und Ab zwischen Todesangst und scheinbarer Normalität. Seit den jüngsten Angriffen der Russen mit Raketen und Kamikaze-Drohnen auf die Hauptstadt Kiew ist ihr Leben wieder von Sirenenalarm und Flucht in den Bombenkeller geprägt. Auch am Morgen des Interviews am Montag, 17. Oktober, sei sie vom Luftalarm geweckt worden, erzählt die 44-Jährige im Interview. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern (neun und 18 Jahre alt) flüchtete sie sofort in den Keller.

Bild aus glücklicheren Tagen: Der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj mit seiner Frau Olena. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Selenskyj-Ehefrau im Interview: Raketenalarm und Flucht in den Keller wird zur Routine

Aber die ständige Bedrohung ist offenbar auch zur Routine geworden: „Die Kinder mussten etwas essen, also bin ich hochgegangen und habe Frühstück vorbereitet“, schildert die Präsidenten-Gattin, die kürzlich mit einem Titelbild auf der Vogue für Aufsehen sorgte. Die ukrainischen Kinder hätten sich mittlerweile an die Raketen gewöhnt: „Alle Kinder reagieren ruhig darauf“, erklärt sie. „Vielleicht ist es schlimm, aber die Kinder gewöhnen sich schneller daran als die Erwachsenen.“

In ständiger Angst um ihre Familie lebt Selenska seit Kriegsbeginn. „Ich weiß, dass ich genauso eine Zielscheibe sein kann wie alle anderen Ukraine“. Bei den jüngsten Bombenangriffen auf die Hauptstadt sei ein Kinderspielplatz getroffen worden, auf dem sie oft mit ihren Kindern gewesen sei.

Selenskyj-Ehefrau im Interview: Ukrainischer Präsident sieht seine Kinder sehr selten

Ihr Familienleben sehe derzeit so aus wie das vieler ukrainischer Familien, so Selenska: Die Männer sind von ihren Frauen und Kindern getrennt. Sie besuche ihren Mann ab und zu im Büro, aber die Kinder sähen ihren Vater „sehr selten“. „Er fehlt den Kindern sehr“, gibt die 44-Jährige zu.

Selenska blickte auch zurück auf die ersten Wochen des Krieges. Sie habe vom ersten Moment an gewusst, dass ihr Mann nicht fliehen, sondern in Kiew bleiben wird. „Ich habe versucht, Ruhe zu bewahren, die Kinder anzulächeln, ihnen das Gefühl zu geben, dass die Erwachsenen sich um die Sicherheit kümmern.“ Noch immer sei die Angst da, dass die Russen ihren Mann töten wollten. Aber, so Selenska: „Ich versuche darüber nicht nachzudenken.“ (smu)