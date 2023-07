Alte Russland-Raketen umfunktioniert: Ukraine schlägt Putin mit eigenen Waffen

Von: Christina Denk

Die Ukraine setzt Raketensysteme sowjetischer Bauart gegen Russland ein. Sie flogen deutlich weiter ins Land, als andere Munition zuvor. Woher stammen sie?

Rostow – Neue Strategie und altbewährte Systeme? Bei einem Angriff der Ukraine auf Russland am Sonntag (9. Juli) konnte Kremlchef Wladimir Putin alte Bekannte beobachten. Die Raketen, die unter anderem wohl Richtung der russischen Gebiete Rostow und Brjansk flogen, waren russischer Bauart. Eigentlich hatte Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj die Systeme bereits aussortiert. Doch nun tauchten sie während der ukrainischen Gegenoffensive offenbar wieder auf. Woher kommen sie und was bedeutet es für den Kriegsverlauf?

Mit den eigenen Waffen: Ukraine baut Sowjet-Raketen um und beschießt Russland

Auf Telegram kursierte am Sonntag ein Zeitlupen-Video von einem der Angriffe. Zu sehen ist ein schwarzer Flugkörper, der senkrecht in den Boden einschlägt. Laut Beschreibung entstanden die Aufnahmen im Gebiet Brjansk, nördlich der russischen Grenze zur Ukraine. Bei der Rakete soll es sich um eine V-860- oder V-880-Rakete handeln – einen Teil des S-200-Gesamtsystems.

Den Einsatz der alten, sowjetischen Systeme bestätigte unter anderem das Military Watch Magazine. Demnach hat das ukrainische Militär die Raketensysteme umgerüstet, um die Munition – die V-860- und V880-Raketen – für Angriffe auf russische Ziele zu nutzen. Wo die alten sowjetischen Systeme bislang bereits von der Ukraine eingesetzt wurden, ist nicht abschließend zu klären.

Sowjetische S-200 Raketensysteme Die S-200 Raketensysteme wurden in den 1960er Jahren von der sowjetischen Industrie entwickelt. Es sind extrem große Waffen, deren V-860- und V-880-Raketen allein neun Meter messen. Die Radare der Systeme können Ziele in hunderten von Kilometern Entfernung ins Visier nehmen. Bei Luftangriffen: 300 Kilometer Entfernung und 40 Kilometer Höhe; bei Bodenangriffen: bis zu 500 Kilometer Reichweite, wenn sie ballistisch abgeschossen werden. Der Sprengkopf verstreut beim Aufprall zehntausende Kugellager, berichtet Forbes. Der restliche Treibstoff in den Tanks erhöhe die Wirkung der Explosion und das Zerstörungspotential darüber hinaus. Die Ukraine hatte die Raketensysteme mangels Mobilität und veralteter Sensoren und Lenksysteme nur bis 2013 verwendet, so Forbes.

Mehrere Medien berichten für den 9. Juli von Angriffen damit auf Militärobjekte in den Gebieten Rostow und Brjansk nahe der ukrainischen Grenze. Laut der Zeitung Euromaidan Press könnten sie aber auch bei Angriffen auf die Krim-Brücke bereits zum Einsatz gekommen sein. Es ist nicht bekannt, dass die alten Russland-Raketen im Luftkampf eingesetzt wurden. Die Ukraine bestätigte den Einsatz bislang nicht.

Alte Sowjet-Raketen im Ukraine-Krieg: Russland reagiert prompt – „Keine Verluste, kein Schaden“,

Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zu den Angriffen. Generalleutnant Igor Konaschenkow sagte laut der russischen Nachrichtenagetur Tass: „Die Luftverteidigungskräfte haben fünf Raketen des Boden-Luft-Raketensystems S-200 abgefangen, die vom ukrainischen Militär abgefeuert wurden.“

„Keine Verluste, kein Schaden“, fügte Viktor Afzalo, der Chef des Generalstabs der russischen Luftwaffe in einem Video hinzu. Drei Raketen wurden demnach von der Luftabwehr abgeschossen, zwei weitere von Störsystemen neutralisiert. Das russische Militär wurde dazu angehalten, Lagereinheiten, Übungsplätze und Abschusspositionen ukrainischer S-200-Systeme aufzuspüren.

Alte Russland-Raketen: Woher kommt die Munition der Ukraine?

Ob die Ukraine selbst noch S-200-Systeme, die sie bis 2013 im Einsatz hatte, lagert, scheint unklar. Hunderte Systeme könnten noch im Besitz der Ukraine sein, schreibt Forbes. Das Military Watch Magazine berichtet dagegen, die Ukraine halte die ausgemusterten S-200 nicht mehr in Reserve. Stattdessen sei es wahrscheinlich, dass Polen, als ehemaliger Warschauer-Pakt-Staat, die sowjetischen Systeme geliefert habe. Das Land hatte in der Vergangenheit bereits Abwehrsysteme sowjetischer Bauart an die Ukraine geliefert.

Weltweit verwenden unter anderem noch Kasachstan, Turkmenistan, Aserbaidschan und Syrien die S-200-Systeme. Russland nutzt neuere Modelle, namentlich S-300 und S-400, die es auch bereits im Ukraine-Krieg einsetzte, berichten die Portale.

Schlagen mit den eigenen Waffen: Was bedeuten die Sowjet-Raketen-Bestände für den Ukraine-Krieg?

Eine Wende im Ukraine-Krieg? Die Portale Forbes und das Military Watch Magazine sehen Chancen für die Ukraine durch die sowjetischen Waffen – jedenfalls für den Fall, dass Kiew tatsächlich selbst noch einen größeren Bestand besitzt oder von Polen geliefert bekommen hat. Sie könnten als Platzhalter dienen, bis moderne Langstreckenraketen aus dem Westen geliefert werden. Deutschland hatte erst am Dienstag einem neuen Waffen-Paket zugestimmt. Joe Biden ist bereit auch Raketen an die Ukraine zu liefern.

Das ukrainische Militär soll S-200-Raketensysteme aus der Sowjetunion im Krieg verwenden (Symbolbild). © Anastasiia Smoliyenko/Imago

Zudem hätten die S-200-Raketen eine deutlich höhere Reichweite als alle anderen Systeme, die die Ukraine aktuell einsetzt, heißt es. „Dies war wahrscheinlich die größte Entfernung, die jemals von einer ukrainischen Rakete zurückgelegt wurde“, stellte ein unabhängiges Conflict Intelligence Team bei Forbes fest. Sie sagen: Nur Drohnen sind zuvor „so tief in russisches Territorium vorgedrungen.“ Indes war Kiew bereits wieder Ziel russischer Attacken. (chd)