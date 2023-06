Selenskyj vor Schweizer Parlament - rechte Abgeordnete bleiben fern

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Donnerstag vor dem Schweizer Parlament sprechen. Doch die rechtskonservative Partei wird der Rede wohl fern bleiben.

Frankfurt/Bern - Die Schweiz ist ein neutraler Staat und möchte es auch im Ukraine-Krieg weiterhin bleiben. Das findet zumindest die rechtskonservative Partei SVP. Am Donnerstag (15. Juli) wird der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu beiden Kammern des Schweizer Parlaments per Videobotschaft sprechen. Doch etwa ein Viertel der Sitze dürfte dabei leer bleiben. Die SVP hatte angekündigt, dass ihre Abgeordnete der Sitzung fern bleiben würden. Sie betrachtet Selenskyjs Rede als eine Einmischung in die Schweizer Politik.

Selenskyj spricht vor Schweizer Parlament - rechte Abgeordnete fehlen

Selenskyj dürfte auf das Verbot der Weiterleitung von Rüstungsgütern aus Schweizer Fabrikation zu sprechen kommen. Die Schweiz begründet dies mit ihrer Neutralität. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht schrittweise immer tiefer in diesen Konflikt hineinrutschen“, sagte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi dem Sender SRF. Unter Verweis darauf hat sie Deutschland und anderen Ländern bislang verboten, vor Jahren in der Schweiz gekaufte Rüstungsgüter an die Ukraine weiterzureichen.

Saal des Schweizer Nationalrates. Das volle Parlament wird während Selenskyjs Rede vermutlich nicht so voll aussehen. © Anthony Anex/dpa

Vor allem grüne und sozialdemokratische Abgeordnete plädieren dafür, die Neutralität einzuschränken, wenn der Weltsicherheitsrat oder eine große Mehrheit der Vereinten Nationen einen Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt haben. Das ist bei der Ukraine der Fall. Für die SVP ist das inakzeptabel.

Schweizer Neutralität im Ukraine-Krieg: Leopard-2-Panzer sollen zurück an Deutschland

Immerhin hat der Nationalrat gerade die Weichen dafür gestellt, dass die Schweiz doch 25 ihrer 96 stillgelegten Leopard-2-Panzer an Deutschland zurückverkaufen kann. Berlin will sie aufrüsten und an die Ukraine weiterleiten. Die Panzer müssen dafür vom Parlament formell außer Dienst gestellt werden. Eine Abstimmung darüber gewannen Befürworter in der großen Parlamentskammer, dem Nationalrat, am Mittwoch (14. Juni) mit 132 zu 59 Stimmen. Auch die zweite Kammer muss darüber aber noch abstimmen. Das letzte Wort hat dann die Regierung. Sie hat Zustimmung signalisiert.

In der Schweiz tobt momentan eine Debatte über die 200 Jahre alte Neutralität. Eine Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für eine Nato-Annäherung ist. (vk/dpa)