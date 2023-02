Selenskyj: «Wenn wir alle unsere Hausaufgaben machen, dann wird uns unvermeidlich der Sieg erwarten»

Teilen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am einjährigen Jahrestag der russischen Invasion zu Soldaten © IMAGO/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFF

Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion glaubt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter an einen Sieg.

Kiew - «Wenn wir alle unsere Hausaufgaben machen, dann wird uns unvermeidlich der Sieg erwarten», sagte der 45-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz in Kiew. Dabei sei es wichtig, dass jeder konzentriert sei und seine Arbeit mache. «Wir werden siegen, denn auf unserer Seite ist die Wahrheit», so Selenskyj. Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine Schweigeminute.

Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat seitdem mehrere ukrainische Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim halten russische Truppen derzeit rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. (dpa)