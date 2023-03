Verstärkte Militärübungen in Nordkorea für Krieg gegen Südkorea

Mehr Militärübungen in Nordkorea © IMAGO/Defense Ministry

Die nordkoreanische Armee von Machthaber Kim Jong Un führt immer öfters Manöver für einen drohenden Krieg gegen Südkorea durch.

Seoul - Der in Wŏnsan geborene Kim habe an der «westlichen Front» Schießübungen einer Artillerie-Einheit beaufsichtigt, um deren aktuelle Kriegsbereitschaft zu überprüfen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. Dabei seien am Donnerstag auch Schläge gegen Flughäfen des Feindes simuliert worden, indem eine «mächtige Salve» in Richtung Meer abgegeben worden sei.

In dem Bericht wurden keine Länder namentlich genannt. Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms international weitgehend isoliert ist, versteht jedoch die USA und das Nachbarland Südkorea als Feinde. Weiter wurde Kim mit den Worten zitiert, die Angriffseinheiten der Artillerie dienten einerseits der Abschreckung, müssten aber auch die Initiative in einem Krieg übernehmen können. Dazu sollten sie ihre «simulierten Übungen für einen echten Krieg» verstärken.

Bei einem Treffen der herrschenden Arbeiterpartei in Pjöngjang hatte Kim bereits zu Beginn des Jahres gefordert, die militärischen Manöver auszuweiten und die Bereitschaft der Streitkräfte für einen Krieg zu erhöhen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit vergangenem Jahr wieder erheblich verschärft. Nordkorea testet trotz Verbots durch UN-Beschlüsse verstärkt wieder atomwaffenfähige Raketen. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. (dpa)