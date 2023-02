Südkorea: ehemaliger Justizminister wegen Betrugs schuldig gesprochen

Südkoreas ehemaliger Justizminister Cho Kuk ist verurteilt worden.jpg © Lee Jae-Won

Der ehemalige südkoreanische Justizminister Cho Kuk erhält eine Haftstrafe von zwei Jahren wegen Betrugs und Machtmissbrauchs.

Seoul - Ein Gericht in der Hauptstadt Seoul befand den 57-Jährigen am Freitag schuldig, in seiner früheren Funktion als Juradozent zusammen mit seiner Frau Dokumente gefälscht zu haben, damit zwei Kinder renommierte Hochschulen besuchen konnten. Zudem habe Cho während seiner Zeit im Präsidialamt Ermittlungen in einem Korruptionsfall um einen Vertrauten des damaligen Staatschefs Moon Jae In behindert.

Der in Busan geborene Cho war im Oktober 2019 nach nur gut einem Monat als Minister zurückgetreten. Seine Ernennung hatte massive Demonstrationen ausgelöst. Schon damals machten Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten bei der Hochschulzulassung seiner Tochter die Runde. Auch wurde gegen seine Familie wegen des Verdachts zwielichtiger Finanzgeschäfte ermittelt. Von solchen Vorwürfen wurde er jetzt freigesprochen.

Cho galt als Architekt der Reformpläne des Linksliberalen Moo, der von 2017 bis 2022 Präsident war. Auch wurde er einige Zeit als möglicher Kandidat für die Nachfolge gehandelt. Auch wegen der Kontroverse um Cho verlor Moon bei der Bevölkerung an Ansehen. Heute ist der Konservative Yoon Suk Yeol Präsident. Cho kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Das Gericht ließ ihn auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Haft gefordert. (dpa)