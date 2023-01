US-Verteidigungsminister Austin zu Gesprächen in Südkorea eingetroffen

US-Verteidigungsminister Austin besucht Südkorea. © IMAGO / ZUMA Wire

Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu Gesprächen angesichts der angespannten Lage auf der koreanischen Halbinsel in Südkorea eingetroffen.

Seoul - Dabei solle es um die gemeinsamen Sicherheitsinteressen im Raum Indo-Pazifik gehen, kündigte der in Mobile geborene Austin am Montag nach seiner Ankunft auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Osan an. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat seit vergangenem Jahr wieder erheblich an Brisanz gewonnen. Nordkorea erhöhte trotz Verbots durch UN-Resolutionen Umfang und Tempo seiner Tests mit atomwaffenfähigen Raketen und verschärfte auch seine Rhetorik. Südkorea und die USA nahmen ihre Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. (dpa)