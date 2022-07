Putins „notorischer Lügner“: Kettenraucher Lawrow trinkt gerne Wodka - und hat ein Problem mit Baerbock

Von: Patrick Mayer

18. Januar 2022 in Moskau: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock trifft ihren russischen Kollegen Sergei Lawrow. © Photothek.net/Imago Images

Sergei Lawrow plaudert die wahren Ziele Wladimir Putins im Ukraine-Krieg aus. Der Außenminister Russlands gerät mit Annalena Baerbock aneinander. Und kann weder Wodka noch Zigaretten abschwören. Ein Portrait.

München/Moskau - Wodka zum Mittag. Klingt hart, ist im politischen Moskau aber quasi ein Muss. Schon 2005 schrieb das Nachrichtenmagazin Stern: „Ein betrunkenes Volk lässt sich leichter regieren.“ Staatliche Wodka-Fabriken seien in Russland „strategische Objekte. So wie Militärflughäfen oder Raketenabschussrampen“. Es ist offenbar keine Einzelmeinung.

Sergei Lawrow: Wodka-Liebhaber ist Wladimir Putins Mann fürs Grobe

2015 brachte der britische Wissenschaftsverlag Oxford University Press ein Standardwerk dazu heraus. Der Titel: „Wodka-Politik. Alkohol, Herrschaft und die geheime Geschichte des russischen Staates.“ Eine These: Wodka war in Kriegs- und Krisenzeiten immer ein probates russisches Herrschaftsinstrument. Zu den Wodka-Liebhabern im Moskauer Machtzirkel von Präsident Wladimir Putin soll Sergei Lawrow gehören. Der ewige Außenminister, der seit 18 Jahren im Amt ist.

Als Überbringer schlechter Nachrichten bestätigte Lawrow am 24. Juli 2022 bei einem Staatsbesuch in Kairo die wahren Ziele Putins in der Ukraine. „Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“, sagte er. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. Doch, wer ist der Mann, der Drohungen fast beiläufig ausspricht? Lebenslauf, Tochter, Frau, Angewohnheiten - Merkur.de erklärt den russischen Außenminister.

Sergei Lawrow: Der sprachgewandte Außenpolitiker Moskaus - von Wladimir Putins Gnaden

Lawrow, der sprachgewandte Außenpolitiker: Er absolvierte ein Studium in Internationalen Beziehungen, weswegen er vertieft Englisch und Französisch lernte. Schon mit 22 Jahren begann er 1972 für die sowjetische Botschaft in Sri Lanka zu arbeiten, weswegen er die singhalesische Sprache lernte. Nach mehreren Jahren im sowjetischen Außenministerium (seit 1976) wurde Lawrow 1981 für sieben Jahre zur Ständigen Vertretung der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen (UN) nach New York entsandt. 1992 wurde er mit dem Zerfall der Sowjetunion zum stellvertretenden Außenminister der Russischen Föderation. Nach zehn Jahren als ständiger Repräsentant Russlands bei der UN, kehrte er 2004 unter Putin als Außenminister zurück.

Steckbrief Sergei Lawrow: Geburtsort, Geburtstag, Größe, Frau und Kinder

Name: Sergei Wiktorowitsch Lawrow Geburtstag: 21.03.1950 Geburtsort: Moskau Ehefrau: Maria Lawrowa Tochter: Ekaterina Lawrowa (*1982) Größe: 1,88 Meter

Sergei Lawrow: Tochter seiner Partnerin gilt als Instagram-Influencerin in London

Lawrow, der verschlossene Familienmensch: Über die Familie des Mannes, der am 21. März 1950 in Moskau geboren wurde, ist wenig bekannt. Verheiratet ist der 1,88 Meter große Politiker mit den breiten Schultern mit einer Maria Lawrowa. Laut Berichten hat er mit ihr eine Tochter namens Maria und von dieser zwei Enkelkinder. Offiziell bestätigt wurde dies nie, Lawrow hält seine Familie so gut wie geheim. Das gilt auch für seine angebliche inoffizielle Partnerin Swetlana Poljakowa (*1970). Deren Tochter Polina Kowalewa geriet nach dem Ausbruch des Russlands-Ukraine-Kriegs auf die Sankionsliste Großbritanniens. So wurde eine Luxuswohnung der Mitt-Zwanzigerin (*1996) im Stadtteil Kensington beschlagnahmt, die laut RTL mehr als fünf Millionen Euro wert sein soll. Ob es sich bei Kowalea, die demnach Instagram-Influencerin ist, um seine uneheliche Tochter handelt oder sie aus einer früheren Beziehung Poljakowas stammt, ist nicht überliefert. Laut RTL erklärte die Aktivistin Maria Pewtschich: „Kowalewas einzige Geldquelle ist ihre arbeitslose Mutter, die zufällig Lawrows inoffizielle Ehefrau ist. Ihre Wohnung ist ein Lehrbuchbeispiel für unerklärlichen Reichtum.“

Sergei Lawrow: Wodka und Rauchen sind seine Laster

Lawrow, der kettenrauchende Wodka-Trinker: Er ist nicht nur als Kettenraucher bekannt. So soll er politische Gespräche nicht selten bei dem einen oder anderen Glas Wodka führen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) berichtete dem Spiegel von einem Wodka-Angebot Lawrows, das sie ausgeschlagen habe. Konkret: Am 18. Januar kam Baerbock mit ihm in Moskau zu Gesprächen zusammen. Nach der Vorspeise des Mittagessens habe ihr Lawrow einen Wodka angeboten, schreibt das Nachrichtenmagazin, Baerbock habe jedoch abgelehnt. Lawrow habe sie nachdrücklich aufgefordert, das Glas in die Hand zu nehmen. Doch erneut lehnte die Norddeutsche ab.

Sergei Lawrow: Probleme mit weiblichen Politikerinnen wie Angela Merkel und Annalena Baerbock?

Lawrow, der der mit Baerbock nicht kann: Apropos Baerbock. Seine deutsche Kollegin zählt wohl nicht zu seinen liebsten Gesprächspartnern. Weil er mit meinungsstarken Frauen nicht umgehen kann? Als er ihr den Wodka anbot, soll sie geantwortet haben: „Wenn mittags Wodka trinken Härtetest ist.... Ich habe zwei Kinder geboren.“ Damit nicht genug. Im Juli erzählte Baerbock dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass sie sich vor Verhandlungen mit Lawrow „intensiv“ auf „kleine Tricksereien“ vorbereite, um sich „nicht aufs Glatteis führen zu lassen“. Baerbock: „Ein Teil von Gesprächen mit Russland ist eine Art von Spiel, wo es darum geht, den anderen vorzuführen.“ Beim G20-Gipfel in Bali soll Lawrow just vor Baerbocks Rede den Saal verlassen haben. Und auch mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kam er offenbar nicht aus. Als Merkel Moskau mutmaßliche Hackerangriffe vorhielt, bezeichnete er ihre Vorwürfe abfällig als „ganz frisches Beispiel aus der Kategorie highly likely (sehr wahrscheinlich)“.

Sergei Lawrow: Der engste Vertraute von Moskau-Machthaber Wladimir Putin

Lawrow, der ewige Diener Putins: Lawrow ist immer eines - ein treuer Diener des Kreml-Chefs Putin. Was auch immer dieser ausheckte, er ist dabei. Und so verstrickte sich der Außenminister in immer fadenscheinigere Behauptungen. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP, 1978 - 1982) sagte im März bei RTL, dass Lawrow „seit Jahrzehnten ein notorischer Lügner“ sei. Der Publizist Karl Schlögel wirft ihm vor, dass er „alle Hemmungen fallen gelassen“ habe. Seine wirren Auftritte gipfelten darin, dass er mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, einen Juden, behauptete, dass „die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind“. Stand Sommer 2022 soll er für Putin laut Recherchen von ARD und ZDF aktuell eines machen: Möglichst viele afrikanische Staaten für Russland gewinnen und die westlichen Staaten wie die ehemalige Kolonialmacht Frankreich dort denunzieren. Nicht zuletzt gehen die Hälfte aller russischen Waffen-Exporte nach Afrika.

(pm)