Wir brauchen bessere Methoden zur strafrechtlichen Verfolgung sexueller Übergriffe in Konflikten

Von: Foreign Policy

Sexuelle Gewalt: Wer denkt an die Opfer? (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Obwohl Vergewaltigungen eines der am häufigsten begangenen Kriegsverbrechen sind, werden sie von internationalen Gerichten selten berücksichtigt.

Pristina - Nach vielen Jahren der Organisation in den Vereinigten Staaten drängen kosovarische Überlebende sexueller Gewalt während des Kosovo-Krieges von 1998 bis 1999 US-Präsident Joe Biden, die serbische Regierung zur Wiedergutmachung und Rechenschaft zu bewegen.

Während des Konflikts wurden schätzungsweise 20.000 Vergewaltigungen kosovarischer Frauen durch serbische Soldaten und Polizisten verübt, aber bis heute wurde nur eine einzige von einem Gericht strafrechtlich verfolgt, und dieses Verfahren ist nun in der Berufung. Nach Angaben von Human Rights Watch könnten die Übergriffe dazu gedient haben, „Frauen von der zukünftigen Fortpflanzung abzuhalten“, was auf eine völkermörderische Absicht hindeutet.

Sexuelle Gewalt: Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden

In einem Schreiben, das der demokratische Kongressabgeordnete Adriano Espaillat aus New York und 15 seiner Kollegen im Dezember an Biden schickten, forderten sie die Regierung auf, den serbischen Präsidenten Aleksander Vucic zu drängen, die Täter, die kosovarische Frauen vergewaltigt und gefoltert haben, vor Gericht zu stellen. Sie zitierten den Fall von Vasfije Krasniqi Goodman, einer im Kosovo geborenen US-Bürgerin, die 1999 als 16-jähriges Mädchen in ihrem Dorf von einem serbischen Polizisten vergewaltigt wurde.

Goodman, die erste Frau, die mit ihrer Vergewaltigung im Kosovo an die Öffentlichkeit ging, sagte 2019 vor dem Kongress aus und schilderte auf emotionale Weise ihren Missbrauch. In dem Schreiben wurden auch andere mutmaßliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesprochen, die während des Konflikts begangen wurden, darunter der Fall von drei kosovarischen Amerikanern, die 1999 in Serbien hingerichtet wurden.

Sexuelle Gewalt im Kosovo-Krieg: Nur wenige Täter belangt

Trotz der gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen und der hohen Zahl der Todesopfer wurden bisher nur sechs Männer vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) für die während des Kosovo-Krieges begangenen Verbrechen für schuldig befunden. Und das Gremium hat es völlig versäumt, die Täter von sexueller Gewalt in diesem Konflikt strafrechtlich zu verfolgen. Lokale Gerichte im Kosovo haben gerade erst mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen begonnen. Im vergangenen Jahr wurde in Pristina das erste Urteil wegen eines Sexualverbrechens gegen einen serbischen Polizeibeamten gefällt.

Bedauerlicherweise folgt dies nur einem allgemeinen Trend. Obwohl Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe während eines Konflikts rechtlich als Gräueltaten gelten, werden sie von internationalen und nationalen Gerichten nur selten verfolgt. Doch hat Biden nun die Möglichkeit, eine Kurskorrektur einzuleiten, indem er auf das Schreiben der Abgeordneten reagiert.

Sexuelle Gewalt: Vergewaltigungen wurden lange überhaupt nicht verfolgt

Der Großteil der wegweisenden internationalen Rechtsprechung zu sexueller Gewalt ist auf Ad-hoc-Tribunale zurückzuführen. Der erste internationale Vertrag, in dem sexuelle Gewalt implizit geächtet wurde, war die Haager Konvention von 1907. Artikel 46 des Dokuments besagt, dass „die Ehre und die Rechte der Familie“ geachtet werden müssen. Die Straffreiheit für konfliktbedingte Verbrechen der sexuellen Gewalt wurde dadurch jedoch nicht beendet. Tatsächlich wurden Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe weder vor den Nürnberger noch vor den Tokioter Gerichten nach dem Zweiten Weltkrieg strafrechtlich verfolgt, obwohl die japanischen Behörden während des gesamten Krieges schätzungsweise 200.000 Frauen auf dem asiatischen Kriegsschauplatz vergewaltigten und inhaftierten.

Koreanische und andere Frauen, die von den Japanern versklavt wurden, haben auch in späteren Gerichtsverfahren keine Gerechtigkeit erlangen können. Erst im vergangenen Jahr hat ein südkoreanisches Gericht die Immunität Japans bestätigt und die Ansprüche der Opfer gegen die japanische Regierung auf Entschädigung abgewiesen. Die japanische Regierung hat sich geweigert, sich für diese Verbrechen zu entschuldigen und behauptet, die Frage der rechtlichen Verantwortung sei in früheren Abkommen mit Südkorea geklärt worden. Für die verbliebenen Überlebenden gibt es seit mehr als 70 Jahren keine Gerechtigkeit mehr.

Sexuelle Gewalt: „Frauen sind vor Vergewaltigungen zu schützen“

1949 wurden von den Vereinten Nationen die weichenstellenden Genfer Konventionen verabschiedet, die Standards für die Behandlung der Zivilbevölkerung im Krieg festlegen. Darin heißt es unter anderem: „Frauen sind insbesondere vor Vergewaltigung, Zwangsprostitution und jeder Form von unsittlicher Nötigung zu schützen.“ Doch erst in den Kriegen während des Zerfalls des ehemaligen Jugoslawiens haben sich zwei weibliche Überlebende sexueller Übergriffe, Jadranka Cigelj und Nusreta Sivac, auf diese Zeile berufen, um rechtliche Schritte einzuleiten.

Nach ihrer Rettung aus den Lagern im Jahr 1992 sammelten Cigelj und Sivac, beide Anwältinnen, über 200 Zeugenaussagen von Frauen, die von bosnischen Serben vergewaltigt worden waren. Sie legten dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) die Beweise vor und überzeugten die Staatsanwälte, auf die Zeugenaussagen zu reagieren und die während des Konflikts begangenen Verbrechen der sexuellen Gewalt einzubeziehen.

Sexuelle Gewalt im Bosnienkrieg: Konzentrationslager und Taten an Männern

Während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 gingen die bosnisch-serbischen Streitkräfte strategisch gegen Frauen, Kinder und viele Männer vor, die in Konzentrationslagern festgehalten wurden. Der schlimmste Vorfall dieser Art ereignete sich 1992 im Konzentrationslager Luka in der Stadt Brcko, wo bosnisch-serbische Behörden bosnische Muslime und bosnische Kroaten inhaftierten. Viele der männlichen Überlebenden haben angesichts der Tabus, die den sexuellen Missbrauch von Männern betreffen, nur selten über ihre Erfahrungen gesprochen.

Die Hauptverantwortlichen für diese Gräueltaten waren Goran Jelisic und Monika Karan, ein Paar, das auf sadistische Folter und Mord aus war. Während Jelisic einer der ersten war, der 1999 vom ICTY verhaftet und angeklagt wurde, blieb Karan unentdeckt. Sie war ein Teenager, als sie die Gräueltaten beging. Später wechselte sie ihre Identität und lebte weiterhin in der Republika Srpska, dem serbischen Landesteil in Bosnien und Herzegowina. Karan wurde 2011 verhaftet und von einem Gericht in Brcko wegen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu vier Jahren Haft verurteilt. Sie wurde Anfang 2014 entlassen und wieder in die Gesellschaft integriert.

Sexuelle Gewalt: richtungsweisende internationale Rechtssprechung erreicht

Insgesamt hat der ICTY mehr als 70 Personen wegen Verbrechen der sexuellen Gewalt, einschließlich sexueller Nötigung und Vergewaltigung, angeklagt und letztlich 32 von ihnen verurteilt. Dies führte zu einer richtungsweisenden internationalen Rechtsprechung in Bezug auf sexuelle Gewalt in Konflikten. In verschiedenen Fällen seit dem Jahr 2000 stufte der Gerichtshof Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als Folter und als Mittel des Terrors ein und stellte einen klaren Zusammenhang zwischen Vergewaltigung und ethnischer Säuberung her. Der ICTY konnte jedoch nicht feststellen, dass Vergewaltigung ein Bestandteil des Völkermords war, obwohl während des Bosnienkriegs schätzungsweise 50.000 Vergewaltigungen begangen wurden.

Der wegweisende Präzedenzfall, der Vergewaltigung zu einem Kriegsverbrechen erklärt, wurde 1998 vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) geschaffen. Das 1994 eingerichtete Tribunal arbeitete parallel zum ICTY. Ihre Rechtsprechungen überschnitten sich und ergänzten sich. Während des Völkermords in Ruanda 1994 wurden innerhalb von 100 Tagen etwa eine halbe Million Frauen und Kinder der Volksgruppe der Tutsi von extremistischen Hutu-Banden und der Polizei vergewaltigt, sexuell verstümmelt oder ermordet.

Im Jahr 1998 wurde Jean Paul Akayesu, der Bürgermeister der Gemeinde Taba, als erste Person verurteilt, weil er Vergewaltigungen von Tutsi angeordnet hatte, was den Präzedenzfall schuf, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt einen Völkermord darstellen können. Dieser wurde dann zur Verurteilung von Pauline Nyiramasuhuko, der damaligen ruandischen Ministerin für Familie und Frauenförderung, verwendet, die die Vergewaltigung und Ermordung von Tutsi-Frauen und -Mädchen angeordnet hatte.

Sexuelle Gewalt: DR Kongos Vizepräsident verurteilt

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte 2016 erstmalig Jean Pierre Bemba Gombo, den ehemaligen Vizepräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, wegen Sexualverbrechen verurteilt, die während des Konflikts in der Zentralafrikanischen Republik von 2002 bis 2003 begangen wurden. Doch wurde Bemba 2018 zum Entsetzen von Überlebenden und Menschenrechtsaktivisten von der Berufungskammer in allen Anklagepunkten freigesprochen. 2019 wurde der kongolesische Rebellenführer Bosco Ntaganda für Verbrechen verurteilt, die 2003 in der Demokratischen Republik Kongo begangen wurden, darunter sexuelle Sklaverei und Vergewaltigung. Dieses Mal wurde das Urteil von der Berufungskammer bestätigt. Es gilt als wegweisende Verurteilung wegen Vergewaltigung im Krieg.

In jüngerer Zeit war die jesidische Gemeinschaft im Irak nach dem Fall der Provinz Sinjar im Jahr 2014 schrecklichen Verbrechen durch Mitglieder des Islamischen Staates ausgesetzt. Im Jahr 2016 veröffentlichte die von den Vereinten Nationen eingesetzte Unabhängige Internationale Untersuchungskommission einen Bericht, in dem sie die an den Jesiden verübten Verbrechen als „unvorstellbare Schrecken“ bezeichnete und feststellte, dass die Taten in ihrer Gesamtheit einen Völkermord darstellen.

Sexuelle Gewalt: Deutsches Gericht verurteilt IS-Mitglied

Im Jahr 2021 verabschiedete der Repräsentantenrat des Irak das Gesetz für die überlebenden Jesiden, das den Weg für die strafrechtliche Verfolgung von Sexualverbrechen und Menschenhandel durch den Islamischen Staat vor irakischen Gerichten ebnen soll. Das Gesetz sieht Entschädigungen für die Minderheiten der Jesiden, Christen, Turkmenen und Schabak vor und unterstützt Bildung, Gesundheitsdienste und ein universelles Grundeinkommen für diese Gemeinschaften. Im Jahr 2021 verurteilte ein deutsches Gericht ein Mitglied des Islamischen Staates wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ging aber nicht auf die mutmaßlichen Sexualverbrechen ein. Die Versklavung und der Handel mit jesidischen Frauen sowie andere Sexualverbrechen müssen in künftigen Prozessen behandelt werden.

Sexuelle Gewalt: Weitere Beispiele von systematischen Kriegskampagnen

Ebenfalls im vergangenen Jahr tauchten Berichte über eine systematische Vergewaltigungskampagne der äthiopischen Regierungstruppen gegen Frauen in der Provinz Tigray während des anhaltenden Bürgerkriegs in Äthiopien auf. Während einer Sitzung des äthiopischen Parlaments zum Thema sexuelle Gewalt in Tigray wies Premierminister Abiy Ahmed die Schwere der Vorwürfe zurück und sagte: „Die Frauen in Tigray? Diese Frauen sind nur von Männern penetriert worden, während unsere Soldaten von Messern penetriert wurden.“ In ähnlicher Weise haben Überlebende der Konzentrationslager in der chinesischen Provinz Xinjiang auf systematische sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als Foltertaktik gegen die uigurischen Gefangenen hingewiesen.

Im Jahr 2021 verfolgte die äthiopische Generalstaatsanwaltschaft vier äthiopische Soldaten, von denen drei wegen Vergewaltigung für schuldig befunden wurden und von denen einer für die Tötung eines Zivilisten in der Region Tigray verurteilt wurde. Außerdem stehen 28 äthiopische Soldaten wegen der Tötung von Zivilisten und 25 wegen sexueller Gewalt und Vergewaltigung vor Gericht.

Ukraine-Krieg: Berichte über Vergewaltigungen

Erst kürzlich Woche kündigte der IStGH an, dass er eine Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen, einschließlich Vergewaltigungen, einleiten wird, die seit 2013 in der Ukraine verübt wurden. Damals begannen die Proteste gegen den von Russland unterstützten Präsidenten Wiktor Janukowytsch, denen bald darauf die russische Annexion der Halbinsel Krim und Unruhen in der Ostukraine folgten. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im letzten Monat gab es bereits Berichte über erneute sexuelle Übergriffe.

Die überwiegende Mehrheit der Überlebenden und ihrer Familien wird niemals Gerechtigkeit erlangen. Der Grund dafür ist, dass es den Staatsoberhäuptern oft am nötigen politischen Willen fehlt, diese Straftaten vor den von ihnen beaufsichtigten Gerichten zu verfolgen. Daher gibt es nur wenige Gerichte, die für sexuelle Gewalt im Krieg zuständig sind.

Sexuelle Gewalt: Wer denkt an die Opfer?

Trotz aller Bemühungen des Apparats für Frauen, Frieden und Sicherheit der Vereinten Nationen werden Überlebende sexueller Gewalt in Konflikten im Allgemeinen von den öffentlichen Stellen, die für die Wiedergutmachung und die medizinische Versorgung von Überlebenden sexueller Gewalt in Kriegszeiten zuständig sind, nicht ausreichend versorgt. Überlebende aus Bosnien und Herzegowina haben zwar einen gesetzlichen Anspruch auf Versorgung und Entschädigung im Rahmen eines nationalen Wiedergutmachungsprogramms, doch hat das Land diese nach internationalen Standards nur unzureichend geleistet. Den Überlebenden wurde manchmal nur dann Schadenersatz zugesprochen, wenn sie die seltene Gelegenheit hatten, an einem Strafverfahren teilzunehmen. Die Überlebenden dieser Verbrechen verdienen es, dass die Strafverfolgung innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgt. Die Weltgemeinschaft muss ihren politischen Willen zur Verhinderung sexueller Gewalt in Konflikten verstärken.

2019 gründeten die Nobelpreisträger Denis Mukwege und Nadia Mura den Global Survivors Fund, der eine Studie zum Stand und den Möglichkeiten der Wiedergutmachung für Überlebende sexueller Gewalt in mehr als 20 Ländern durchführt. Ein vorläufiger Bericht wurde letztes Jahr auf der 76. Tagung der UN-Generalversammlung vorgelegt. Die Unterstützung der Umsetzung der Empfehlungen des Global Survivors Fund auf der nächsten UN-Generalversammlung im September wird ein großer Schritt nach vorne sein, um weltweit Wiedergutmachung zu leisten.

Denis Mukwege: ein Arzt aus der Demokratischen Republik Kongo, der sich auf die Behandlung von Opfern von Vergewaltigungen und extremer sexueller Gewalt spezialisiert hat. Mukwege erhielt den Friedensnobelpreis 2018. © Christian Lutz/AP/dpa

Alle Gerichtshöfe, einschließlich des Internationalen Strafgerichtshofs und regionaler Gerichte wie des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, des Afrikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und Rechte der Völker und der Kosovo-Spezialkammern, sollten mit geschulten Juristen und Psychologen besetzt werden, die mit Zeugen arbeiten, die sexuelle Gewalt erlitten haben. Dies ist nicht nur eine Nischenkohorte, denn in fast allen Konflikten der letzten 25 Jahre war sexuelle Gewalt gegen alle Geschlechter weit verbreitet.

Das Gericht der Kosovo-Spezialkammern und der Spezialstaatsanwaltschaft (KSC und SPO) ist ein mit internationalen Richtern und Staatsanwälten besetztes Gericht im Kosovo, das für die Verfolgung aller Kriegsverbrechen zuständig ist, die während des Krieges im Kosovo begangen wurden. Das Gericht kann sowohl im Kosovo als auch von einem Gerichtssaal in Den Haag aus tätig werden. Bis heute haben das KSC und die SPO jedoch keine serbischen Täter wegen Vergewaltigungsverbrechen im Kosovo angeklagt oder verurteilt. Der Rechtswissenschaftler Paul Williams vom Washington College of Law der American University hat vorgeschlagen, die Strafverfolgung auf Kriegsverbrechen wie Vergewaltigung und sexuelle Gewalt im Zuge des Krieges auszuweiten.

Sexuelle Gewalt: Was Joe Biden jetzt tun sollte

Als Antwort auf Goodmans Plädoyer für Gerechtigkeit sollte Biden die US-Regierung anweisen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um unter der Schirmherrschaft von KSO und SPO die Strafverfolgung der Täter zu unterstützen, die während des Kosovo-Krieges sexuelle Gewalt gegen albanische Frauen ausgeübt haben. Die Vereinigten Staaten sollten Mittel und Personal für Anwälte und psychosoziales Personal bereitstellen, um mit allen Opfern zu arbeiten, unabhängig von ihrer derzeitigen Staatsangehörigkeit.

Dies erfordert die Bereitschaft der serbischen Regierung, was angesichts der Tatsache, dass Belgrad in vielen Fällen die Zusammenarbeit mit der KSO und der SPO verweigert hat, eine große Herausforderung darstellt. Serbien erkennt den Kosovo nicht an, hat aber in einigen Fällen, in denen serbische Opfer betroffen waren, mit der KSO und SPO zusammengearbeitet. Vucic gibt nicht zu, dass Vergewaltigungen eine Strategie der serbischen Streitkräfte gegen die Kosovaren waren, und um ihn dazu zu bewegen, bedarf es wahrscheinlich erheblichen Drucks seitens des US-Außenministeriums.

Die Vereinigten Staaten können zunächst den Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo unterstützen und Serbien drängen, den Kosovo anzuerkennen oder zumindest seine Blockadehaltung aufzugeben, die den Kosovo daran gehindert hat, Mitglied in internationalen Gremien wie den Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu werden. Die fehlende Zugehörigkeit zu diesen Gruppen hat Auswirkungen auf die Formen des Rechtsschutzes, die den Kosovaren zur Verfügung stehen. Washington muss die Menschenrechte weiterhin in den Mittelpunkt seiner Außenpolitik stellen, ebenso wie in den strategischen Plänen für die US-Botschaften in Pristina und Belgrad.

Goodman hat ihren Fall mit außerordentlichem Mut vorgebracht und verdient es, zusammen mit Hunderten von anderen Frauen, die während des Kosovo-Krieges vergewaltigt wurden, vor Gericht zu stehen. Mehr als 20 Jahre nach diesem Justizirrtum ist es nun an der Zeit, Rechenschaft abzulegen.

Von Hikmet Karcic und Tanya L. Domi

Hikmet Karcic ist Völkermord- und Holocaustforscher und lebt in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina. Er war 2017 Global Fellow des Auschwitz-Instituts und des Keene State College. Seine Artikel über die Leugnung von Völkermord und die Verhinderung von Gräueltaten sind in Haaretz, Newsweek und Arab News erschienen. Twitter: @hikmet_karcic

Tanya L. Domi ist Assistenzprofessorin für internationale und öffentliche Angelegenheiten an der Columbia University und Senior Fellow bei der Alliance for Peacebuilding in Washington. Twitter: @tanyadomi

Dieser Artikel war zuerst am 09. März 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

