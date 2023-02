Siko-Bilanz des US-Experten Davis: „Ich sehe weniger Streit als Ratlosigkeit“

Von: Klaus Rimpel

MSC 2023: Szene von der 59. Sicherheitskonferenz in München © Michaela Rehle/AFP

Prof. James Davis ist seit vielen Jahren bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Moderator und Organisator einiger Side Events dabei. Hier zieht er Bilanz über diese Siko im Zeichen des Krieges.

Sind wir nach dieser Siko dem Frieden in der Ukraine näher gekommen? Immerhin kündigte China einen Friedensplan an…

China hat zwar einen Friedensplan versprochen. Ob darin aber die vollständige Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine respektiert wird, wage ich zu bezweifeln.

Viele hatten sich ja vom Gespräch Blinkens mit Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi eine Annäherung erhofft. Gab es die?

Das weiß ich nicht, aber es ist in jedem Fall zu begrüßen, wenn beide Seiten miteinander reden. Es ist vor allem in der Taiwan-Frage wichtig, dass sie ihre jeweilige Sichtweise verstehen. Die größte Gefahr ist, dass wir aufgrund von Missverständnissen in eine Krise geraten. In der Ukraine-Frage ist es wichtig, dass die Chinesen verstehen, dass Washington es nicht begrüßen würde, wenn Peking mit Waffenlieferungen an Russland anfangen würde. Ich glaube, diese klare Botschaft ist angekommen.

James Davis US-Politikwissenschaftler © unbekannt

Wie einig ist man sich im Westen wirklich, wenn es um das Kriegsziel geht?

Bei den Europäern gibt es nach der Trump-Erfahrung noch immer Zweifel, ob die USA auch mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus bei der Unterstützung der Ukraine bleiben werden. Deshalb war es wichtig, dass auch die Vertreter der US-Republikaner in München deutlich machten, dass auch sie klar zu Kiew stehen. Bei der Frage, wohin das alles führen soll, sehe ich weniger Streit als Ratlosigkeit. Keiner weiß, wo wir in einem Jahr stehen werden. Aber Einigkeit besteht darin, dass die Ukrainer selbst ihre Strategie und ihre Kriegsziele entscheiden sollen. Gleichwohl will der Westen verhindern, dass Kiew fahrlässig handelt und uns in etwas noch Größeres und Schlimmeres hineinzieht.

Wie kam da der ukrainische Ruf an, geächtete Waffen wie Streubomben zu bekommen?

Auf der russischen Seite haben eindeutig Kriegsverbrechen stattgefunden. Die westliche Allianz wird da alles dafür tun, dass sich die Ukraine weiter im Rahmen des Kriegsrechts bewegt. Interessant war der Beitrag des US-Republikaners Lindsay Graham, der früher stets den Internationalen Strafgerichtshof abgelehnt hatte. Jetzt zeigte er erstmals Bereitschaft, mit Den Haag zu kooperieren.

Präsident Macron sagte, keine der zwei Seiten wird vollständig siegen können. Was bedeutet das? Muss die Ukraine am Ende die Krim opfern?

Bisher konnte mir niemand sagen, was der Satz „Die Ukraine muss siegen“ wirklich bedeutet. Selbst wenn die Ukraine ihr gesamtes Gebiet zurückerobert, kann sie weiter von Russland aus mit Raketen beschossen werden. Man kann also auf dem Schlachtfeld gewinnen, aber der Krieg ist nicht beendet. Es kann gut sein, dass es dann keine diplomatische Lösung, sondern einen lang andauernden eingefrorenen Konflikt gibt. Wären wir auch dann bereit, Kiew in die Nato aufzunehmen? Darauf gibt es noch keine Antwort.

Während in München diskutiert wurde, hat Südafrika ein Manöver mit Russland abgehalten...

In München habe ich gespürt, dass die Saaten Afrikas oder Südostasiens sich nicht zwischen Russland und dem Westen entscheiden wollen. Siko-Chef Christoph Heusgen hat deshalb klug formuliert, als er klarmachte, dass es nicht um eine Entscheidung für Kiew oder Moskau geht, sondern um Prinzipien, die den Staaten des Globalen Südens zugute kommen. Zum Beispiel, dass Grenzen nicht durch Krieg verschoben werden dürfen – mit dem kolonialen Hintergrund dürfte das in Afrika gut verstanden werden.

Interview: Klaus Rimpel