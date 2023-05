Sicherheitspanne: Mann umarmt Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) © Jürgen Heinrich/IMAGO

Am Frankfurter Flughafen ist es zu einer Sicherheitspanne bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gekommen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Wie die „Bild“-Zeitung vom Freitag berichtete, schloss sich ein unbekannter Mann unbemerkt dem Konvoi des Kanzlers auf dem Weg von der Europäischen Zentralbank zum Flughafen Frankfurt an und passierte dabei ungehindert die Sicherheitsabsperrung.

Als Scholz sein Auto verließ, stürmte der Mann auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn. Erst in diesem Moment wurden dem Bericht zufolge die Personenschützer des Bundeskriminalamts (BKA) und die Polizisten auf den Mann aufmerksam und nahmen ihn schließlich fest.

Eine BKA-Sprecherin erklärte, es sei niemand verletzt worden, der Mann sei „ohne Widerstand von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt festgenommen“ worden.



„Bild“ zufolge handelte es sich um eine gravierende Sicherheitspanne. Aus dem Kanzleramt hieß es demnach, für Scholz sei es „in der konkreten Situation kein großer Vorfall“ gewesen, „nur eine überraschend innige Umarmung“. Erst im Rückblick habe sich herausgestellt, „was da alles hätte passieren können“. kas

Scholz zu Gesprächen mit Vertretern der baltischen Staaten in Tallinn

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Freitag zu einem eintägigen Besuch nach Estland. In der Hauptstadt Tallinn ist ein bilaterales Gespräch mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. Danach will Scholz an einem Treffen der baltischen Staaten teilnehmen, an dem auch Litauens Präsident Gitanas Nauseda und Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins teilnehmen. Im Anschluss an diese Beratungen soll eine Pressekonferenz stattfinden (17.40 Uhr MESZ).



Nach Angaben der Bundesregierung soll es in den Gesprächen um die Außen- und Sicherheitspolitik, den Nato-Gipfel im Juli in Vilnius sowie energiepolitische Fragen gehen. Ein zentrales Thema dürften der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen sicherheitspolitische Auswirkungen sein. Deutschland beteiligt sich ebenso wie andere Nato-Staaten am militärischen Schutz der baltischen Staaten, die sich durch Russland bedroht sehen. In Litauen sind dafür deutsche Soldaten stationiert. dja/se